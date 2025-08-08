Valentzia
Urgentziaz ospitaleratu dute Jose Maria Angel GOIDIko komisionatu ohia, bere buruaz beste egiten saiatzeagatik

Komisionatu izateari uko egin zion, duela 43 urte funtzionario-mailaz igotzeko erabili zuen titulazioari buruzko polemikaren ondorioz.

La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), junto a José María Ángel (i) REMITIDA / HANDOUT por DIANA MORANT EN SU CUENTA DE X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/7/2025

Jose Maria Angel, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB MEDIA

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Maria Angel GOIDIaren ostean Valentziako berreraikuntzarako komisionatu ohia Liriako (Valentzia) ospitalera eraman dute ostiral honetan, bere buruaz beste egiten saiatzeagatik, PSPV-PSOEko iturriek EFE albiste agentziari baieztatu diotenez.

Jose Maria Angelek berreraikuntzarako komisionatu izateari uko egin zion uztailaren 31n, duela 43 urte funtzionario-lanpostuz igotzeko erabili zuen titulazioari buruzko polemikaren ondoren, eta orduan "justifikaziorik gabeko eraso" bat jasan izana deitoratu zuen, kalte pertsonal "handia" eragin ziona.

Dimisioa eman du Jose Maria Angel dana komisionatuak, bere curriculumaren inguruko polemikaren ostean
