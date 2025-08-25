EH Bildu y ERC apuestan por "más nación y más construcción nacional" ante la "ola reaccionaria" en el Estado
EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) comparten que la solución a "la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español" pasa por "más nación y más construcción nacional", por lo que seguirán "en esa senda" tanto "desde la calle como desde las instituciones".
Ambas formaciones han mantenido este lunes un encuentro en la sede de EH Bildu en San Sebastián para "analizar y explorar las respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora que viven el mundo y el Estado español", dentro de la ronda de contactos que ha iniciado la coalición independentista.
El encuentro ha estado encabezado por los principales líderes de las dos fuerzas políticas, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
Por parte de la formación soberanista vasca, han acudido al encuentro el secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren. Por parte de Esquerra Republicana, han asistido también su secretaria general, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaría general, Oriol López.
Tras el encuentro, ambas formaciones han manifestado, a través de un comunicado conjunto, que son "partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos" y, por tanto, "siempre" colaborarán para que sus proyectos sean "más fuertes y nuestras naciones más justas y más libres".
Así, han manifestado que esa es su "guía" y en un momento, a su juicio, "crucial" para vascos y catalanes y en la que el Estado español experimenta "un punto de inflexión, con nuevos retos por delante", su solución pasa por "más nación y más construcción nacional".
"Este fue y será siempre el camino para hacer frente a situaciones como la actual", han afirmado. Así, han aseverado que seguirán "en esa senda, tanto desde la calle como desde las instituciones".
Más noticias sobre política
Jose María Aierdi opina que la cosecha de este año será de una gran calidad, a pesar de ser menor
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno Foral espera que los consumidores puedan valorar “justamente” la calidad del vino de este año. En cuanto a los incendios, ha destacado el trabajo de prevención de Navarra y afirma que hay que continuar por esa vía.
El Gobierno Vasco iniciará este jueves el nuevo curso político en el Palacio Miramar
El lehendakari analizará junto a las consejeras y los consejeros los objetivos para este curso político en la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el breve impasse de la época estival.
Otegi y Junqueras analizarán la situación política del Estado español en una reunión en San Sebastián
EH Bildu inicia así una ronda de contactos que va a llevar a cabo "con diferentes fuerzas políticas" para analizar la situación política española.
La polémica por la gestión de los incendios anticipa un tenso arranque del curso político en España
El caso de Begoña Gómez, la “fontanera” del PSOE Leire Díaz, el pacto de Estado sobre cambio climático, el contrato con Huawei y otros temas marcarán el inicio del curso, con actividad en el Congreso y el Senado.
El lehendakari, “preparado para navegar en la incertidumbre” en el nuevo curso político
Pradales, en una carte en Linkedin, aboga por fortalecer el proyecto europeo ante retos internacionales como los aranceles de Trump, la guerra de Ucrania o el genocidio en Gaza.
Sare reclama en Bilbao el regreso a casa de presos, huidos y deportados de ETA para superar las "consecuencias del conflicto"
Como todos los años, el movimiento Sare ha pedido la vuelta a casa de los presos, huidos y deportados de ETA en la Aste Nagusia de Bilbao, porque "es hora de superar el sufrimiento y tender puentes de convivencia, teniendo en cuenta a las víctimas de todas las violencias".
Entregados a su familia los restos de un joven anarquista fusilado en Ezkaba durante la Guerra Civil
La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha presidido el acto de entrega de los restos de Ignacio Francisco Caneda Deza a sus familiares. Se trata de un joven anarquista nacido en EE. UU. , que fue fusilado tras un fallido intento de fuga desde el fuerte de San Cristóbal durante la Guerra Civil, en el que estaba preso desde junio de 1936 por su activismo político durante los años previos.
Atacan el mural conmemorativo de Txiki y Otaegi en Durango
Los rostros de ambos, fusilados por el franquismo, y el lema del mural han aparecido emborronados y han escirto la palabra 'etarras'. Ernai denuncia que "los ataques fascistas y españolistas no tienen cabida" y llama a la ciudadanía a rehacer el mural.
Pernando Barrena: "Todos los migrantes malienses vienen huyendo de la guerra. ¿Qué diferencia hay entre ser de Mali o de Ucrania?"
El europarlamentario de EH Bildu ve "actitudes muy racistas" en la respuesta, y en Euskadi Irratia ha denunciado que, mientras éstas no se superen, Europa tendrá de lado el sentido del derecho de asilo.