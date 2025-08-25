EH Bilduk eta ERCk "nazio gehiagoren eta nazio eraikuntza gehiagoren" aldeko apustua egin dute, Estatuko "olatu atzerakoiaren" aurrean
Bi alderdientzat "inflexio puntu batean" dago Espainiako Estatua, eta "une erabakigarria da ha Euskal Herriarentzat eta Kataluniarentzat".
EH Bilduk eta Esquerra Republicana de Catalunyak (ERC) adierazi dutenez, "Estatu espainiarrean altxatzen den olatu atzerakoiaren aurrean, bat gatoz konponbidea nazio gehiago eta nazio eraikuntza gehiago dela esatean", eta, beraz, "bide horretan" jarraituko omen dute, "bai kalean bai instituzioetan".
Bi alderdiek bilera egin dute astelehen honetan EH Bilduren Donostiako egoitzan, koalizio independentistak abiatutako bilera-sortaren baitan, "munduak eta Espainiako Estatuak bizi duten egoera zail eta itxaropen gutxikoari eman beharreko erantzunak" aztertzeko.
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia eta Oriol Junqueras ERCko presidentea izan dira bileraren buru.
Euskal alderdi subiranistaren izenean, Gorka Elejabarrieta Harreman Politikoetarako idazkari eta Senatuko bozeramailea eta Idurre Bideguren EH Bilduko Mahai Politikoko kidea ere izan dira. ERCren aldetik, Elisenda Alamany idazkari nagusia eta Oriol Lopez idazkari nagusiaren ondokoa ere izan dira.
Bileraren ostean bi alderdiek komunikatu bateratu baten bidez adierazi dutenez, "EH Bildu eta Esquerra Republicana anai-arrebak gara, independentistak eta ezkertiarrak. Eta beti egingo dugu elkarrekin lan gure proiektuak indartsuagoak eta gure nazioak justuagoak eta askeagoak izan daitezen".
Horretxek "gidatzen" omen ditu bi alderdien erabakiak. Euskaldunentzat eta katalanentzat "erabakigarria" den une batean, eta Espainiako Estatuak "inflexio puntu bat" bizi duen une batean, "erronka berriak" aurrean dituela, irtenbidea "nazio gehiago eta nazio eraikuntza handiagoa" dela azpimarratu dute.
"Hori izan zen eta izango da beti gaur egungoa bezalako egoerei aurre egiteko bidea", adierazi dute. Horrela, "bide horretan" jarraituko dutela berretsi dute, "bai kalean eta baita instituzioetan ere".
Politikari buruzko albiste gehiago
