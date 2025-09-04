Protestas contra Israel
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Etxanobe califica de lamentables los incidentes en la Vuelta, que "dañan" a Euskadi

Etxanobe ha asegurado que se solidarizan con lo que está pasando en Gaza y condenan "enérgicamente la barbarie que está perpetrando el gobierno de Israel". La diputada cree que, "aún así", estas reivindicaciones "tienen su espacio y no deben, en este caso, perjudicar a otro tipo de eventos que nada tiene que ver con la misma".
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto durante la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España.
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto
Euskaraz irakurri: Israelen aurkako protestak: Etxanobek tamalgarritzat jo ditu Vueltako istiluak, Euskadi "kaltetzen" dutelako
author image

EITB

Última actualización

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha calificado de "lamentable" la manera en la que finalizó la Vuelta 2025 por los incidentes registrados en la Meta ubicada en Bilbao durante una protesta contra Israel. Tras afirmar que "no se pueden mezclar las cosas", ha subrayado que lo ocurrido "daña la imagen del territorio y de Euskadi" y "echa a tierra" el trabajo que desde la Diputación llevan años realizando en "una estrategia muy trabajada" para atraer eventos culturales y deportivos de nivel.

Etxanobe ha asegurado que se solidarizan con lo que está pasando en Gaza y condenan "enérgicamente la barbarie que está perpetrando el gobierno de Israel". La diputada cree que, "aún así", estas reivindicaciones "tienen su espacio y no deben, en este caso, perjudicar a otro tipo de eventos que nada tiene que ver con la misma".

"Nuestra solidaridad y nuestra reivindicación también en defensa del pueblo de Gaza, pero no hay que mezclar las cosas y es de verdad un hecho lamentable que tuviera que interrumpirse y terminar este evento deportivo que posiciona al territorio de forma internacional, de la forma en que lo hizo", ha agregado.

"Aún así, seguiremos trabajando y también estaremos preparados para las próximas ocasiones para que hechos como estos no puedan, no vuelvan a suceder en nuestro territorio.

Pradales: “No fue nada edificante que las protestas se convirtieran en algo incívico y nada pacífico”
Quedan en libertad los tres detenidos en la etapa de la Vuelta en Bilbao
Vídeo: El Gobierno Vasco siente "vergüenza" de que políticos de EH Bildu tomen como referencia las protestas a favor de Palestina
Palestina Diputación Foral de Bizkaia Bizkaia Ertzaintza Israel Bilbao Elixabete Etxanobe Franja de Gaza

Más noticias sobre

Cargar más