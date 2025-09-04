Etxanobe califica de lamentables los incidentes en la Vuelta, que "dañan" a Euskadi
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha calificado de "lamentable" la manera en la que finalizó la Vuelta 2025 por los incidentes registrados en la Meta ubicada en Bilbao durante una protesta contra Israel. Tras afirmar que "no se pueden mezclar las cosas", ha subrayado que lo ocurrido "daña la imagen del territorio y de Euskadi" y "echa a tierra" el trabajo que desde la Diputación llevan años realizando en "una estrategia muy trabajada" para atraer eventos culturales y deportivos de nivel.
Etxanobe ha asegurado que se solidarizan con lo que está pasando en Gaza y condenan "enérgicamente la barbarie que está perpetrando el gobierno de Israel". La diputada cree que, "aún así", estas reivindicaciones "tienen su espacio y no deben, en este caso, perjudicar a otro tipo de eventos que nada tiene que ver con la misma".
"Nuestra solidaridad y nuestra reivindicación también en defensa del pueblo de Gaza, pero no hay que mezclar las cosas y es de verdad un hecho lamentable que tuviera que interrumpirse y terminar este evento deportivo que posiciona al territorio de forma internacional, de la forma en que lo hizo", ha agregado.
"Aún así, seguiremos trabajando y también estaremos preparados para las próximas ocasiones para que hechos como estos no puedan, no vuelvan a suceder en nuestro territorio.
