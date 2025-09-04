Organización juvenil

Ernai se movilizará el 14 de septiembre en San Sebastián a favor de la independencia

Coincidiendo con la final de las regatas de la bandera de la Concha, la organización juvenil aboga por dar “otro empujón” hacia la independencia.

Comparecencia de Ernai en Zarautz. Foto: Ernai
Ernai se movilizará el próximo 14 de septiembre, coincidiendo con la final de las regatas de la bandera de La Concha, en Donostia-San Sebastián, a favor de la independencia, que es, a su juicio, "el único camino para construir un pueblo sin opresión".

Alrededor de 100 militantes de Ernai han comparecido este jueves en Zarautz para llamar a participar en esta movilización nacional. Según han explicado, esta partirá a las 13:00 horas del Boulevard donostiarra bajo el lema “Ekin eta bultza askatasunera” (“Actúa y empuja hacia la libertad”, en euskara).

Los representantes de Ernai han señalado que cincuenta años después del fusilamiento de los independentistas Txiki y Otaegi esta movilización supondrá "un ejercicio de memoria, pero, sobre todo, de mirar hacia adelante".

Además, han reivindicado que "ha llegado la hora de que los jóvenes tomen el relevo de la generación anterior y empujen para llevar a Euskal Herria a la libertad", ya que "la independencia de Euskal Herria es el único camino para construir un pueblo sin opresión".

