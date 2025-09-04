Gazte antolakundea

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ernai irailaren 14an mobilizatuko da, Donostian, independentziaren alde

Kontxako Banderako estropaden finalarekin bat eginez, gazte antolakundeak independentziaren aldeko "beste bultzada bat" ematearen alde egingo du.

Comparecencia de Ernai en Zarautz. REMITIDA / HANDOUT por ERNAI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2025

Ernairen agerraldia, Zarautzen. Argazkia: Ernai

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ernai gazte antolakundea irailaren 14an mobilizatuko da, Kontxako Banderaren estropaden finalarekin batera, Donostian, independentziaren alde, haren ustez, "zapalkuntzarik gabeko herri bat eraikitzeko bide bakarra" baita.

Ernaiko 100 bat militantek agerraldia egin dute ostegun honetan Zarautzen, mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Azaldu dutenez, 13:00etan abiatuko da, Donostiako Bulebarretik, 'Ekin eta bultza askatasunera' lelopean.

Ernairen ordezkariek adierazi dutenez, Txiki eta Otaegi independentistak fusilatu zituztenetik 50 urte igaro direnean, mobilizazioa "memoria ariketa bat izango da, baina, batez ere, aurrera begiratzekoa".

Gainera, "gazteek aurreko belaunaldiaren lekukoa hartzeko eta Euskal Herria askatasunera eramateko garaia" iritsi dela aldarrikatu dute, "Euskal Herriaren independentzia baita zapalkuntzarik gabeko herria eraikitzeko bide bakarra".

Zarautz Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

PAMPLONA, 03/09/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite, a instancia de la Junta de Portavoces, comparece este miércoles en comisión para explicar las iniciativas y reuniones para sacar adelante la iniciativa empresarial promovida por el grupo chino Qinghai en Mina Muga y la posterior renuncia del grupo inversor. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Chivitek Esparzaren adierazpen batzuei darien "kirats matxista" kritikatu du

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazpen matxistak egitea leporatu dio Javier Esparzari (UPN), eta Foru Erregimeneko batzorde parlamentarioan ika-mika txiki bat sortu da. "Neuk zuzentzen dut 2014ko abendutik Nafarroako sozialismoa, eta neuk zuzentzen dut 2019ko abuztutik Foru Gobernua. Eta emakume buruok ez dugu behar inongo gizonik gure begirale izatea", adierazi du.

Gehiago kargatu