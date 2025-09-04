Israelen aurkako protestak
Etxanobek tamalgarritzat jo ditu Espainiako Vueltako istiluak, Euskadiri kalte egiten diotela iritzita

Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du Gazako sarraskia salatzen dutela, eta "Israelgo gobernua egiten ari den basakeria" irmoki gaitzesten dutela. Halere, iritzi dio aldarrikapen horiek "beren lekua" dutela, eta, ez dietela horrekin zerikusirik ez duten ekitaldi batzuei kalterik egin behar.

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia eta Juan Maria Aburto Bilboko alkatea
Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek "tamalgarritzat" jo du 2025eko Espainiako Vuelta amaitzeko modua, Bilbon, helmugan, izandako istiluak direla eta. "Gauzak ezin dira nahastu" adierazi du, gertatutakoak "lurraldearen eta Euskadiren irudia kaltetzen" dituela iritzita. "Horrek guztiak hankaz gora utzi du Aldundiak gisa horretako kultur- eta kirol-ekitaldiak erakartzeko estrategia landua", erantsi du.

Bizkaiko ahaldun nagusiak, ostera, elkartasuna adierazi dio Gazako herriari, eta gogor gaitzetsi du Israelgo Gobernua egiten ari den "ankerkeria". Etxanobek uste du, baina, aldarrikapen horiek "beren lekua" dutela, eta ez dietela horrekin zerikusirik ez duten beste ekitaldi batzuei kalterik egin behar.

"Gure elkartasuna aldarrikatzen dugu Gazako herriaren defentsan, baina gauzak ez dira nahastu behar. Benetan tamalgarria da Euskadi nazioartera zabaltzen duen kirol-ekitaldi hau horrela eten eta amaitu behar izatea", gaineratu du.

"Dena den, lanean jarraituko dugu, eta hurrengorako prest egongo gara, gisa horretako gertaerak berriro jazo ez daitezen", bukatu du.

