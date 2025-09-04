Aske geratu dira Vueltako etapan Bilbon atxilotutako hiru lagunak
Atxilotuak epaileak noiz deituko zain geratu dira.
Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurkako protestengatik Espainiako Vueltako etapan Bilbon atxilotutako hiru pertsonak aske geratu dira polizia-izapideak egin ostean eta epaileak noiz deituko zain, Ertzaintzak jakitera eman duenez.
Mobilizazio horietan beste bost pertsona ere identifikatu zituzten, eta Ertzaintzako lau agentek min hartu zuten.
Istilu horien ondorioz, Vueltako antolatzaileek erabaki zuten Bilboko Kale Nagusian amaitzekoa zen etapa bertan behera uztea eta hiru kilometro lehenago lasterkari bakoitzaren denborak ontzat ematea, segurtasun baldintzak betetzen ez zirela iritzita, pertsona talde bat babes-haranak lehertu eta galtzadan sartu baitzen.
Etaparen amaiera 3 km aurreratu dute
Israelen genozidioaren aurkako protestek eta Palestinarekiko elkartasun adierazpenek Bizkaiko errepideak hartu zituzten atzo, Espainiako Vueltaren ildotik. Bilbon, Palestinako banderadun milaka pertsona bildu ziren helmugan.
Egoera horren aurrean, "segurtasun arrazoiengatik", eta helmugan gerta zitezkeen gorabeheren aurrean, lasterketaren zuzendaritzak helmuga 3 kilometro aurreratzea erabaki zuen, eta ez zen etapa irabazlerik egon: "Sailkapen orokorreko denborak helmugatik 3 kilometrora hartuko dira", adierazi zuten antolatzaileek.
Milaka pertsona bildu ziren Vueltako hamaikagarren etapako helmugan, Bilbon, "Palestinarentzako askatasuna" aldarrikatzeko eta Israelek egindako genozidioa salatzeko.
Gernika-Palestina plataformak egindako deialdiari erantzun zioten, izan ere, Premier Tech talde israeldarrak parte hartzen duen txirrindularitza proba honetan Israelek Gazan izan duen jarreraren aurka mobilizatzeko deia egin zuen.
Bilboko Kale Nagusiko bi aldeetan bildu zirenek ikurrinak eta Palestinako banderak eraman dituzte, eta Israelen eta genozidioaren aurkako zein Palestinarekiko oihuak egin zituzten.
Mezuak areagotu egin ziren tropela, aurreikusita zegoen bezala, lehen aldiz helmugatik igaro zenean, Gangurenetik bigarren igoerari eta ondoren Pike Bideari aurre egin eta Bilbon behin betiko amaitu aurretik.
Etapa hasi baino lehentxeago, taldeetako ordezkariak eta lasterketako antolatzaileak bildu ziren, txirrindularien segurtasuna eta talde israeldarrak protesten aurrean duen jarraipena aztertzeko. Talde batzuek lehiaketatik kanporatzeko aukera planteatu zuten, dirudienez.
Bere aldetik, Israel-Premier Tech txirrindularitza taldeak ohar baten bidez adierazi zuen Vueltan lehiatzen jarraituko duela, Bilbon izandako protesten gainetik, ekintza horiek “arriskutsuak eta beren helburuetarako kaltegarriak” direla iritzita. Taldeak azpimarratu zuen protestarako eskubidea “errespetatzen” duela, “baldin eta modu baketsuan egiten bada eta tropelaren segurtasuna arriskuan jarri gabe”.
Era berean, eskerrak eman zizkien lasterketaren antolatzaileei eta poliziari ingurune segurua bermatzeko egindako ahaleginagatik. Taldearen arabera, manifestarien jokabideak txirrindularien osotasuna “arriskuan” jarri zituen, eta deitoratu du euskal zaleak etaparen amaiera bete-betean bizitzeko aukerarik gabe utzi zituela, horiek “munduko jarraitzailerik onenak” direla gogoratuta. Azkenik, taldeak eskertu zuen UCIren, antolatzaileen, gainerako taldeen, txirrindularien eta zaleen babesa.
Gernika-Palestina plataformak azpimarratu zuen "esan daitekeela Palestinak irabazi duela etapa" 2025eko Vueltan, baina azpimarratu zuen "genozidioaren aurkako konpromisoak biderkatu" behar direla mobilizazio berriekin.
"Txirrindulariak etaparen aurreko bilerekin, zaleak euren ikurrekin nonahi, erakundeetako ordezkariak euren adierazpenekin... jakitun dira Israel taldea ez dela ongi etorria eta gaurko etapan gertatutakoak argi eta garbi erakusten du sportwashing-a ez dela bidea", azpimarratu zuen plataformak ohar batean.
Azpimarratu zuenez, "helburua bakarra zen eta hala izaten jarraitzen du: Israel-Premier Tech Vueltatik kanpo uztea eta Israelgo talde guztiak, apartheid eta genozidioaren enbaxadoreak, kirol lehiaketa guztietatik kanpo uztea".
Era berean, Gernika-Palestinak dei egin zion euskal gizarteari ostiral honetan udaletxeen aurrean egingo dituen elkarretaratze eta kazeroladetan parte hartzera.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak deitoratu egin zituen etaparen amaiera aurreratzera behartu zuten "gizalegearen kontrako portaerak", "segurtasunaren eta bizikidetzaren aurkakoak" direlakoan, eta "lotsa" sentitu du, EH Bildu gertatutakoaz "harro" agertu ostean, idazkari nagusiak esandakoari erreferentzia eginez.
