Palestina
Jaurlaritzak “lotsa” sentitu du EH Bilduko politikariek Israelen kontrako protestak erreferentziatzat hartzeagatik

18:00 - 20:00
Bingen Zupiria.

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak deitoratu duenez, Vueltaren Bilboko helmugan “segurtasuna eta elkarbizitza arriskuan” jarri dituzten “gizabidezkoak ez diren jokabideak” izan dira.

