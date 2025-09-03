Palestina
El Gobierno Vasco siente "bochorno" de que políticos de EH Bildu presuman de las protestas contra Israel

Bingen Zupiria.
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jaurlaritzak “lotsa” sentitu du EH Bilduko politikariek Palestinaren aldeko protestak erreferentziatzat hartzeagatik

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha lamentado los "comportamientos incívicos" que se han producido en la meta La Vuelta, en Bilbao, pues han puesto "en riesgo la seguridad y la convivencia".

