Se adelanta la meta 3 km

Las protestas contra el genocidio de Israel y las muestras de solidaridad con Palestina inundaron las carreteras de Bizkaia a su paso de La Vuelta 2025. En Bilbao, miles de personas se concentraron en la meta, donde multitud de banderas palestinas abarrotan las calles.

Ante esta situación, “por motivos de seguridad”, y ante posibles incidentes que pudieran registrarse en la línea de llegada, la dirección de la carrera decidió adelantar la meta 3 kilómetros, y no ha habido ganador de etapa: "Los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta", destacaron desde la organización.

Miles de personas se congregaron en la meta de la undécima etapa de La Vuelta en Bilbao para reclamar "Libertad para Palestina" y denunciar el genocidio cometido por Israel.

Los concentrados respondieron al llamamiento de la plataforma Gernika-Palestina, que ha llamado a movilizarse en contra de la actuación de Israel en Gaza durante esta prueba ciclista, en la que participa el equipo israelí Premier Tech.

Los congregados a ambos lados de la Gran Vía bilbaína portaron ikurriñas y banderas de Palestina que ondearon mientras coreaban consignas en contra de Israel, contra el genocidio y en solidaridad con Palestina.



Los gritos se intensificaron cuando el pelotón pasó, como estaba previsto, por primera vez por la meta, antes de afrontar la segunda ascensión a El Vivero y después Pike Bidea para concluir definitivamente en la Gran Vía.

"Boicot Israel", "Palestina Askatu" o "No es una guerra, es un genocidio", Gaza no está sola" o "Dónde están no se ven, las sanciones a Israel", fueron algunos eslóganes que los congregados repitieron

Los pañuelos palestinos destacaron durante la concentración, en la que también se exhibieron carteles con la frase "Israel, genocida, Euskal Herritik kanpora".

Poco antes del inicio de la etapa, los representantes de los equipos y los organizadores de la carrera se reunieron para tratar la seguridad de los ciclistas y la continuidad del equipo israelí ante las protestas. Algunos equipos plantearon la opción de retirarlo de la competición.

Por su parte, el equipo ciclista Israel-Premier Tech emitió un comunicado en el que aseguraba que continuará compitiendo en La Vuelta pese a las protestas registradas en Bilbao, que califican de “peligrosas” y “contraproducentes”.

La formación subrayó que "respeta el derecho a la protesta siempre que sea pacífica y no comprometa la seguridad del pelotón", y agradece a la organización de la carrera y a la policía los esfuerzos por garantizar un entorno seguro. Según el equipo, la actuación de los manifestantes no solo puso en riesgo la integridad de los corredores, sino que además “privó a los aficionados vascos, considerados entre los mejores seguidores del ciclismo en el mundo, de disfrutar plenamente de la llegada de etapa”.