"Genozidak" eta "Hamas, hil itzazu" dioten pintaketak egin dituzte Gasteizko komunitate judua oroitzeko eskulturan

Atzo agertu ziren pintaketak, Judimendi auzoko aintzinako hilerri juduaren omenez jarritako eskulturan. 

eskultura escultura 'convivencia' pintada pintaketa gasteiz Pintaketak eskulturan. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Yaël Artsi-Moyal artista israeldarraren 'Elkarbizitza' obran pintaketak agertu ziren atzo: "Genozidak", "Hamas, hil itzazu" eta "Gora Palestina" hitzak idatzi dituzte eskulturaren gainean. Komunitate juduaren omenez jarritako artelana da, Judimendi auzoan, aintzinako hilerri judua zegoen lekuan. 

Gasteizko Udalak jakinarazi duenez, Kultura Sailak eta garbiketa-zerbitzuek egoera aztertu ondoren, kanpoko enpresa bati esleituko zaio obra bere onera ekartzeko lana. Bitartean, itxi egingo dute ingurua. 

2004an jarri zuten eskultura. Irekita dagoen liburu baten irudia da, Jerusalemeko granitoz egindakoa: hiru metroko altuera du eta 46 tona pisatzen ditu. Isaiasen liburuko aipu bat du idatzita, hebreeraz, euskaraz eta gazteleraz. 

Gasteiz Palestina Israel Gasteizko Udala Politika

