PINTADAS
Aparecen pintadas de "genocidas" y "Hamás mátalos" sobre la escultura en memoria de la comunidad judía en Vitoria-Gasteiz

El ataque tuvo lugar ayer en la escultura que rinde homenaje al antiguo cementerio judío en el barrio de Judimendi.
Pintadas en la escultura. Imagen: EITB Pintadas en la escultura. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: "Genozidak" eta "Hamas hil itzazu" dioten pintaketak egin dituzte Gasteizko komunitate judua oroitzeko eskulturan
author image

EITB

Última actualización

La escultura 'Convivencia', obra de la artista israelita Yaël Artsi-Moyal que rinde homenaje al antiguo cementerio judío del barrio de Judimendi en Vitoria-Gasteiz, en recuerdo a la comunidad judía, apareció ayer, miércoles, con pintadas en las que se pueden leer las palabras "genocidas", "Hamás mátalos" y "Gora Palestina".

El Ayuntamiento de la capital alavesa ha explicado que los servicios de limpieza valoraron sus daños en primera instancia, pero que, al tratarse de una escultura, siempre se coordinan con del Departamento municipal de Cultura, y "en este caso, es necesario intervenir con la empresa especializada", para lo que la zona permanecerá vallada.  

La obra, instalada en 2004, es un libro abierto de tres metros de altura y 46 toneladas de peso hecho de granito de Jerusalén y lleva grabada una cita bíblica del libro de Isaías en hebreo, castellano y euskera.

 

 

Vitoria-Gasteiz Palestina Israel Ayuntamiento de Vitoria Política

