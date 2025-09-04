BILERA
Parisen Zelenskirekin eta beste buruzagi batzuekin biltzekoa zen Sanchez, baina hegazkinak matxura izan du eta ezin izan da joan

Sanchez bideokonferentziaz konektatuko da 'boluntarioen koalizioko' buruzagien bilerara. Errusiarekin su-eten akordioa lortuz gero Ukrainari helarazi beharreko segurtasun bermeei buruz hitz egitea da helburua.

London (United Kingdom), 03/09/2025.- Spanish Prime Minister Pedro Sanchez arrives at 10 Downing Street to meet with British Prime Minister Keir Starmer, in London, Britain, 03 September 2025. (España, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Pedro Sanchez. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hegazkinean matxura bat izan da, eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea ezin izan da Parisera joan Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin eta Europako beste buruzagi batzuekin egitekoa zuen bilerara, Moncloak berri eman duenez.

Azkenik, Sanchez bideokonferentziaz konektatuko da 'boluntarioen koalizioko' buruzagien bilerara, Errusiarekin su-eten akordioa lortuz gero Ukrainari helarazi beharreko segurtasun bermeei buruz eztabaidatzeko, iturrien arabera.

Besteak beste, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak, Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak eta Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak hartuko dute parte. Bestalde, Europako hainbat buruzagik bideokonferentzia bidez konektatuko dira, aurreikusita zegoenez, Sanchezek azkenean egingo duen bezala.

Bileraren ostean, Donald Trumpekin telefonoz hitz egitea aurreikusi dute, eta Kieven aliatu talde horretako 35 kideek espero dute zehaztea zelan babestu ditzakeen segurtasun bermeak. Abuztuaren 18an Washingtonen Europako buruzagiekin egindako bileran parte hartuko zuela esan zuen.

Pedro Sanchez Volodimir Zelenski Europar Batasuna Errusia-Ukraina gerra Politika

