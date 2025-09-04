REUNIÓN
Una avería en el avión obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski y otros líderes

Sánchez se conectará finalmente por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se iba a discutir sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia.
London (United Kingdom), 03/09/2025.- Spanish Prime Minister Pedro Sanchez arrives at 10 Downing Street to meet with British Prime Minister Keir Starmer, in London, Britain, 03 September 2025. (España, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Pedro Sánchez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hegazkin matxura batek Parisera bidaia bertan behera uztera behartu du Sanchez, Zelenskirekin eta beste buruzagi batzuekin biltzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una avería en el avión presidencial ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su participación en la reunión que iba a mantener este jueves en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos, según han confirmado fuentes de Moncloa.

Sánchez se conectará finalmente por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se iba a discutir sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia, han precisado las fuentes.

En la cita de este jueves en París iban a participar entre otros el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que estaba previsto que otros líderes europeos se conectaran por videoconferencia, como finalmente hará Sánchez.

Al término del encuentro, está prevista una conversación telefónica con Donald Trump, del que los 35 miembros de este grupo de aliados de Kiev esperan que concrete, por su parte, qué tipo de respaldo podría dar a las garantías de seguridad, en las que dijo que participaría durante su encuentro en Washington con los líderes europeos el pasado 18 de agosto.

Pedro Sánchez Volodimir Zelenski Unión Europea Guerra Rusia - Ucrania Política

