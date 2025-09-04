Israelen aurkako protestak
Talde israeldarra Vueltatik kanporatzearen aldekoa dela esan du Albaresek

Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Espainiako Atzerri ministroak.

albares-efe
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroa artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroa Israel-Premier Tech taldea Vueltatik kanporatzearen alde agertu da, baina argitu du erabaki hori ez dagokiola Espainiako Gobernuari, Nazioarteko Txirrindularitza Batasunari (Union Cycliste Internationale, jatorrizko hizkuntzan) baizik.

RNEn egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, Sylvan Adams enpresariaren Israelgo talde hori txirrindularitza lehiaketatik kanporatu beharko litzatekeen galdetuta, erantzun du ulertzen duela, “eta, jakina, ni horren aldekoa izango nintzateke".

Hala ere, azaldu du erabaki hori ez dagokiola Espainiako Gobernuari, Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunari baizik. “Beraz, Espainiako Gobernuak ez du zeresanik izan parte-hartzean", azpimarratu du ministroak.

Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Albarasek, eta honakoa esan du: "Ezin dugu Israelekin normaltasun harreman bat izaten jarraitu, ezer gertatuko ez balitz bezala".

"Mezua Israelera bidali behar dugulako, Israelgo gizartera. Ulertu behar dute Europak eta Israelek, Elkartze Kontseiluaren bigarren artikuluak dioen bezala, giza eskubideak errespetatzen direnean soilik izan ditzaketela harremanak, herrialde demokratikook horrela oinarritzen eta erlazionatzen garelako", justifikatu du Atzerri ministroak.

