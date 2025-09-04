Talde israeldarra Vueltatik kanporatzearen aldekoa dela esan du Albaresek
Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Espainiako Atzerri ministroak.
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroa Israel-Premier Tech taldea Vueltatik kanporatzearen alde agertu da, baina argitu du erabaki hori ez dagokiola Espainiako Gobernuari, Nazioarteko Txirrindularitza Batasunari (Union Cycliste Internationale, jatorrizko hizkuntzan) baizik.
RNEn egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, Sylvan Adams enpresariaren Israelgo talde hori txirrindularitza lehiaketatik kanporatu beharko litzatekeen galdetuta, erantzun du ulertzen duela, “eta, jakina, ni horren aldekoa izango nintzateke".
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Hala ere, azaldu du erabaki hori ez dagokiola Espainiako Gobernuari, Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunari baizik. “Beraz, Espainiako Gobernuak ez du zeresanik izan parte-hartzean", azpimarratu du ministroak.
Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Albarasek, eta honakoa esan du: "Ezin dugu Israelekin normaltasun harreman bat izaten jarraitu, ezer gertatuko ez balitz bezala".
"Mezua Israelera bidali behar dugulako, Israelgo gizartera. Ulertu behar dute Europak eta Israelek, Elkartze Kontseiluaren bigarren artikuluak dioen bezala, giza eskubideak errespetatzen direnean soilik izan ditzaketela harremanak, herrialde demokratikook horrela oinarritzen eta erlazionatzen garelako", justifikatu du Atzerri ministroak.
Politikari buruzko albiste gehiago
Auzitegi Nazionalak Nafarroako Parlamentuari 'Koldo auzia'-ri buruzko informazioa ukatu dio, "izaera erreserbatua" duelako
Ismael Moreno epaileak azpimarratu duenez, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, "sumarioko eginbideak isilpekoak izango dira eta ez dira publikoak izango ahozko epaiketa hasi arte".
Ernai irailaren 14an mobilizatuko da, Donostian, independentziaren alde
Kontxako Banderako estropaden finalarekin bat eginez, gazte antolakundeak independentziaren aldeko "beste bultzada bat" ematearen alde egingo du.
"Genozidak" eta "Hamas, hil itzazu" dioten pintaketak egin dituzte Gasteizko komunitate judua oroitzeko eskulturan
Atzo agertu ziren pintaketak, Judimendi auzoko aintzinako hilerri juduaren omenez jarritako eskulturan.
Aburto: "Min izugarri handia ematen dit Bilbo ordezkatzen ez duen taldetxo baten irudiak ikusteak"
"Bilbo solidario eta bakezale baten irudia eskaintzeko aukera izan genuen atzo", deitoratu du Bilboko alkateak. "Indarkeria erabiltzea eta txirrindulariaren bizia bera ere arriskuan jarri… Ez, ez eta ez", azpimarratu du.
Polemika, urte judizialaren hasiera ekitaldira begira: Garcia Ortiz bertan izango da; Feijoo, ordea, ez
Elkarteen ustez, "erabat ezohikoa" da Auzitegi Gorenak auzipetutako fiskal nagusia bertan izatea, eta PPren buruak iragarri du ez dela ostiraleko ekitaldira joango, "Erregearen aurkako talka instituzionalaren alde" ez egitearren.
Parisen Zelenskirekin eta beste buruzagi batzuekin biltzekoa zen Sanchez, baina hegazkinak matxura izan du eta ezin izan da joan
Sanchez bideokonferentziaz konektatuko da 'boluntarioen koalizioko' buruzagien bilerara. Errusiarekin su-eten akordioa lortuz gero Ukrainari helarazi beharreko segurtasun bermeei buruz hitz egitea da helburua.
Pradales: "Protestak gizalegearen kontrako ekintza bihurtzea ez zen eraikitzailea izan"
RNEn egindako elkarrizketa batean, Imanol Pradales lehendakariak atzo Bilbon izandako istiluak deitoratu ditu. Haren hitzetan, zilegi da protestatzea, baina inoren segurtasuna arriskuan jarri gabe.
Chivite, Senatuko ikerketa batzordean agerraldia egiteko PPren eskaeraren aurrean: "Joan egingo gara"
Popularrek Nafarroako Gobernuko presidentea deitu nahi dute 'Koldo auzia'ren adar guztiak aztertzeko Senatuan egingo den ikerketa-batzordera.
Chivitek Esparzaren adierazpen batzuei darien "kirats matxista" kritikatu du
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazpen matxistak egitea leporatu dio Javier Esparzari (UPN), eta Foru Erregimeneko batzorde parlamentarioan ika-mika txiki bat sortu da. "Neuk zuzentzen dut 2014ko abendutik Nafarroako sozialismoa, eta neuk zuzentzen dut 2019ko abuztutik Foru Gobernua. Eta emakume buruok ez dugu behar inongo gizonik gure begirale izatea", adierazi du.