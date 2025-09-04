Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Sylvan Adams Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
Kanadan jaio zen arren, 2015ean joan zen Israelera bizitzera, eta urte horretan bertan sortu zuen Israel-Premier Tech txirrindularitza-taldea. Helburua: Israelen irudi “ona” munduratzea.
Izan ere, berak esana da, Israelen enbaxadorea dela munduan, eta, hori lortzeko, askotariko hainbat ekitaldi finantzatu ditu herrialdearen promozioa egiteko. Esaterako, 2018an, hainbat milioi jarri zituen mahai gainean Italiako Giroa Jerusalemetik abiatzeko. Urtebete geroago, 2019an, Madonnari ordaindu zion Tel Aviven izan zen Eurovisioneko finalean kantatzeko eta, urte horretan ere, Messi eraman zuen hiri berera partidu bat jokatzera.
2023ko Hamasen erasoen ostean, 100 milioi dolar eman zituen suntsitutako kibutzak berreraikitzeko eta, hedabideen aurrean adierazi zuenez, inbertsio horrekin argi utzi nahi zuen israeldarrak gelditzeko daudela bertan.
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.
26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira
Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.
16 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.
Putinek "argi apur bat" ikusi du Ukrainako "tunelaren amaieran", baina akordiorik ezean gerrak jarraituko duela ziurtatu du
Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu.
Hamasek esan du nazioarteko harremanak "areagotu" dituela, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz
Talde islamiarrak ohartarazi duenez, gainera, Zisjordanian bizi duten hondamendia ez da Gazako Zerrendan bizi dutena baino samurragoa.
Txinak botere militarraren erakustaldi handia egin du II. Mundu Gerraren amaieraren 80. urteurrena ospatzeko
Desfile militarrean Xi Jinping Txinako presidentea izan da, Vladimir Putin eta Kim Jong-un Errusiako eta Ipar Koreako buruzagiekin batera. "Txinako nazioaren gaztetze handia geldiezina da eta, zalantzarik gabe, bakearen eta gizateriaren garapenak garaituko du", iragarri du Txinako presidenteak.
Venezuelatik "droga ugari" omen zekartzan itsasontzi bati eraso egin dio AEBk
Washingtonek adierazi du erasoa duela egun batzuk Venezuela parean nazioarteko uretan aktibatu zuen estrategia militarraren parte dela.
Bulgariak baztertu egin du Von der Leyenen hegazkinaren kontra erasorik izan zenik
EBren kide den Estatuko agintarien arabera, interferentzia mota horiek "egunero" gertatzen dira, eta, beraz, ez dute ikerketarik egingo.