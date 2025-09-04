¿Quién es Sylvan Adams, el dueño del Israel-Premier Tech?

Sylvan Adams es una de las personas más ricas de Israel, ha reconocido públicamente que es sionista y es íntimo amigo del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

A pesar de haber nacido en Canadá, se mudó a Israel en 2015, año en el que fundó el equipo ciclista Israel-Premier Tech, cuyo objetivo es enseñar al mundo una "buena" imagen de Israel.

De hecho, él mismo se considera un embajador de Israel en el mundo. Ha financiado una serie de eventos para la promoción del país, como invertir millones para que el Giro de Italia partiera de Jerusalén, o pagar a Madonna para que cantara en la final de Eurovisión de Tel Aviv en 2019. Ese mismo año también llevó a Messi a la ciudad para que jugara un partido de fútbol.

Tras los ataques de Hamás de 2023, donó 100 millones de dólares para reconstruir los kibutz destruidos y, según declaró ante los medios, con esta inversión quería dejar claro que los israelíes están allí para quedarse.

