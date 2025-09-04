Albares afirma que es partidario de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta ciclista

"Ya sabe que esa es una decisión que no corresponde al Gobierno de España, corresponde a la Unión Ciclista internacional. Por lo tanto, el Gobierno de España no ha tenido nada que decir en la participación", ha explicado el ministro.



Albares ha puesto como ejemplo la expulsión de Rusia de competiciones deportivas por la invasión en Ucrania y ha zanjado: "No podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada ocurriera".

"Porque tenemos que mandar el mensaje a Israel, a la sociedad de Israel. Tienen que comprender que Europa e Israel solo se pueden relacionar -como dice el artículo dos del Consejo de Asociación- cuando se respetan los derechos humanos, porque los países democráticos nos basamos y nos relacionamos de esa manera", ha justificado el ministro de Exteriores.