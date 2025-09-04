'Koldo' auzia

Auzitegi Nazionalak Nafarroako Parlamentuari  'Koldo auzia'-ri buruzko informazioa ukatu dio, "izaera erreserbatua" duelako

Ismael Moreno epaileak azpimarratu duenez, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, "sumarioko eginbideak isilpekoak izango dira eta ez dira publikoak izango ahozko epaiketa hasi arte".

GRAFCAV1267. PAMPLONA, 05/08/2025.- Irati Jiménez (c) del grupo parlamentario de EH Bildu preside la Sesión de la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra para el análisis de la documentación recibida en relación con el plan de trabajo. EFE/ Jesús Diges
Nafarroako obra publikoen ikerketa batzordearen bilera, abuztuan. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

'Koldo auzia' ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak ukatu egin dio Nafarroako Parlamentuari horrek ikerketa batzorderako eskatutako dokumentazioa, "sumarioko eginbideak erreserbatuak direlako".

Auzitegi Gorenak egin bezala, Ismael Moreno epaileak auto batean erabaki du, "ez ematea eskatzaileari aurretiazko eginbide hauetan ikertutako gertakariei buruz eskatutako informazioa"

Moreno epaileak azaldu duenez, Prozedura Kriminalaren Legeak dio "sumarioko eginbideak erreserbatuak izango direla eta ez direla publikoak izango ahozko epaiketa ireki arte". Fiskaltzaren babesa du Morenok bere erabakian.

"Jarduketa judizialek prozedura penalean inplikatutako aldeentzat duten izaera erreserbatua kontuan hartuta, non prozedura horretan ikertzen diren pertsonen oinarrizko eskubideei eragiten zaien, legez ezin zaie horien kopiarik eman prozeduran esku hartzen ez duten hirugarrenei", erantzun du.

Nafarroako Parlamentuak epaileari eskatu zion irailaren 15a baino lehen txosten sorta bat eman ziezaiola  "Nafarroako Gobernuak azken lau legegintzaldietan egindako edo hark finantzatutako obren lizitazioei eta esleipenak aztertzeko" ikerketa batzorderako. 

Zehazki, Unai Hualde foru ganberako presidenteak instruktoreari eskatu zion Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) 2024ko otsailean auzitarako eman zion atestatu baten kopia, bai eta joan den urriko unitate espezializatuaren beste txosten bat ere.

Gainera, Victor de Aldama tramaren ustezko bitartekariak joan den azaroan Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioare deklarazioaren kopia ere eskatu zuen, hura espetxetik ateratzea erabaki aurrekoa. 

Eta baita De Aldamak berak aurkeztu zuen idazkiaren kopia bat ere, "herri-lanen esleipenean funtzionario publikoei eskainitako komisioen banaketari eta lurraldekako banaketari buruzkoa".

Chivitek Esparzaren adierazpen batzuei darien "kirats matxista" kritikatu du

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazpen matxistak egitea leporatu dio Javier Esparzari (UPN), eta Foru Erregimeneko batzorde parlamentarioan ika-mika txiki bat sortu da. "Neuk zuzentzen dut 2014ko abendutik Nafarroako sozialismoa, eta neuk zuzentzen dut 2019ko abuztutik Foru Gobernua. Eta emakume buruok ez dugu behar inongo gizonik gure begirale izatea", adierazi du.

