Polémica en la apertura del Año Judicial por la presencia de García Ortiz y la ausencia de Feijóo
Las asociaciones consideran "insólita" la presencia del fiscal general, procesado por el Tribunal Supremo, y el líder del PP ha anunciado que no acudirá al acto del viernes "para no avalar un choque institucional frente al rey".
Dos asociaciones de fiscales y otra de jueces han solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no asista este viernes a la apertura del Año Judicial. Argumentan que su presencia "por respeto" debería evitarse, dado que está procesado y pendiente de juicio ante el Tribunal Supremo.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido un comunicado en el que muestran su rechazo a que García Ortiz intervenga en la ceremonia solemne, presidida por el rey Felipe VI y con la participación de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
En su escrito, las asociaciones aseguran que sentar junto al jefe del Estado a una persona procesada supone "un hecho insólito" y "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho", con riesgo de afectar a la credibilidad de la Justicia y a las carreras judicial y fiscal.
Al mismo tiempo, subrayan que respetan la presunción de inocencia de García Ortiz, pero insisten en que "el respeto a las instituciones y a lo que representan está por encima de intereses particulares".
La polémica ha tenido también eco político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que no acudirá a la apertura del Año Judicial. En un mensaje en la red social X, ha justificado su ausencia porque no quiere "avalar con su presencia un choque institucional sin precedentes".
Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "manchar" la apertura del año judicial al mantener a un fiscal general procesado al frente de la institución y permitir que intervenga en el Tribunal Supremo, el mismo órgano que le investiga.
Desde el Gobierno, la respuesta ha llegado a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ha calificado la decisión de Feijóo como "una grave desconsideración al rey y a las instituciones" y ha recordado que "respetar a las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de derecho".
