Pradales: “No fue nada edificante que las protestas se convirtieran en algo incívico y nada pacífico”
"Un espectáculo nada edificante. La imagen que se trasladó no fue la mejor". Son las palabras que ha empleado el lehendakari, Imanol Pradales, para referirse a los incidentes registrados este pasado miércoles durante las protestas contra Israel en la etapa de La Vuelta, cuyo final en Bilbao tuvo que acortarse por motivos de seguridad.
En una entrevista concedida a RNE, Pradales ha lamentado que las protestas convocadas en favor de Palestina se convirtieran en "algo incívico y poco pacífico". Ha insistido en que "se pueden combinar las protestas de carácter pacífico, la solidaridad con Gaza, la solidaridad con el pueblo palestino, la indignación con lo que está ocurriendo, la condena al Gobierno de Israel de una forma pacífica y de una manera cívica". "Yo creo que se puede protestar, se puede mostrar la indignación, se pueden buscar fórmulas sin poner en riesgo la seguridad, no sólo de los ciclistas, sino de todas las personas que estaban en aquel momento en la Gran Vía de Bilbao esperando la llegada de la Vuelta", ha añadido.
El jefe del Ejecutivo de Gasteiz ha remarcado que "ayer no era un día en el que estaba en cuestión el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta", porque, a su entender, "es injustificable" lo que está ocurriendo en Palestina. En ese sentido, también ha destacado que la sociedad vasca tiene "una especial solidaridad y empatía" con el pueblo palestino y "una indignación social con las imágenes que todos los días, desgraciadamente, desde hace demasiado tiempo" se están viendo.
Al igual que hizo ayer el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha considerado "inaceptable" la "reacción" de EH Bildu "jaleando y aplaudiendo de esa manera incívica de protestar".
El lehendakari ha recordado que el Gobierno Vasco aprobó en el Consejo de Gobierno del martes una declaración institucional "muy dura" de condena a "la barbarie" que está ocurriendo en Gaza, en la que se hacía un llamamiento a la comunidad internacional y la Unión Europea para que se implicaran en la búsqueda de un alto el fuego inmediato, se condenaba "lo que está realizando el Gobierno de Israel" y se hacía un llamamiento a "una presión política internacional".
