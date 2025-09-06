Genocidio en Gaza
El PSOE y Sumar negociarán aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del próximo martes

En declaraciones a los medios, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de "genocida".
yolanda-diaz-pedro-sanchez-pge-efe

Imagen de archivo de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez

Euskaraz irakurri: Datorren astearteko Ministroen Kontseiluan Israelen aurkako neurriak onartzea negoziatuko dute PSOEk eta Sumarrek
author image

EITB

Última actualización

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha explicado este sábado que están trabajando con el PSOE para "avanzar" en un paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", ha indicado.

En declaraciones a los medios, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de "genocida".

Propuestas de Sumar

Esta negociación de medidas contra Israel se produce después de que este pasado jueves Sumar solicitara al ala socialista del Gobierno que aplique sanciones al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a los ministros de su gobierno Israel Katz Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich.


Consejo de Ministros Gobierno de España Yolanda Díaz Israel Franja de Gaza Política

