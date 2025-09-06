Astearteko Ministroen Kontseiluan Israelen aurkako neurriak onartzea negoziatuko dute PSOEk eta Sumarrek
Espainiako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Sumarreko buru Yolanda Diazek gaur, larunbatarekin, azaldu duenez, PSOErekin lanean ari dira Israelen aurkako neurri sorta bat prestatzeko.
"Zergatik egiten dugu Errusiarekin eta ez Israelekin? Israelekin mota guztietako harreman komertzialak hautsi behar ditugu, eta berehala arindu behar dugu armak enbargatzeko Sumarren lege proposamena ", adierazi du.
Hartara, hedabideei egindako adierazpenetan, Israelekin harremanak eteteko eta Gobernuari zigorrak ezartzeko eskatu du Diazek, Gazan gertatzen ari dena genozidioa baita.
Proposamenak
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari eta Katz Itamar Ben Gvir eta Bezalel Yoel Smotrich Israelgo Gobernuko ministroei zigorrak ezartzeko eskatu zion ostegunean Sumarrek PSOEri.
