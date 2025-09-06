Sánchez carga contra Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno de España: "Es un insulto a miles de españoles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que este haya afirmado que en este curso político se puede "cavar la fosa donde reposarán los restos" de un Gobierno que "nunca debió haber existido". Para el jefe del Ejecutivo sus declaraciones son "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.



"Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha compartido el fragmento de la declaración de Tellado.



Para Sánchez, esta es "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha" y de que "no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".



Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona, en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra, que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".



La número dos del Gobierno de España y del PSOE, María Jesús Montero, ha lamentado el "grado de miseria moral" de Tellado por llamar a cavar fosas "en un país con tantos muertos en las cunetas".

Desde Sumar han ido más allá, pidiendo la dimisión de la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en el PP, como ha hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien cree que ha hecho un llamamiento "a la violencia", que "es intolerable" y por el que "tiene que dimitir".