Pradales muestra su preocupación por la “espiral francesa” y pide una Europa más fuerte y estable

En un artículo publicado en Linkedin bajo el título “Euskadi y Europa ante la espiral francesa”, Pradales ha recordado que Francia es el segundo socio comercial de Euskadi, con más de 4.800 millones de euros en exportaciones en 2024, y ha subrayado que la actual crisis francesa ha puesto en riesgo proyectos estratégicos como la conexión eléctrica transfronteriza, la oficialidad del euskera en Europa o la conexión norte del Tren de Alta Velocidad.

El lehendakari ha señalado que la dimisión de François Bayrou ha agravado la crisis institucional francesa y ha alertado de que la incertidumbre financiera que se cierne sobre el país, en un contexto de deuda creciente, puede repercutir de manera negativa en el conjunto de Europa.

Pradales ha recordado el papel clave que Francia y Alemania han desempeñado en el proyecto europeo desde sus orígenes y ha reclamado gobiernos estables y comprometidos con los valores fundacionales de la Unión Europea: “sin autonomía estratégica real, solo queda la dependencia de países que no comparten esos valores”.

Asimismo, ha subrayado que la inestabilidad política gala también puede afectar a la cooperación transfronteriza con Iparralde, que Euskadi ha tratado de reforzar en los últimos años junto a la Mancomunidad y otras instituciones, con el objetivo de estrechar lazos económicos, sociales, culturales y lingüísticos.

Finalmente, Pradales ha advertido de que la “espiral francesa” debe servir de lección para Euskadi y ha reivindicado la necesidad de preservar la estabilidad institucional, los valores democráticos y la política constructiva frente al auge del extremismo y la polarización.