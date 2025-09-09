LINKEDINEN ARGITARATUA

Pradales kezkatuta agertu da "Frantziako zurrunbiloagatik", eta adierazi du sendotasuna eta egonkortasuna funtsezkoak direla Europan

Lehendakaria kezkatuta agertu da Frantziak bizi duen krisi politikoagatik eta gobernagarritasunagatik, eta ohartarazi du Frantziako ezegonkortasunak ondorio zuzenak izan ditzakeela Europan eta Euskadin.

Euskal diasporaren paperaz aritu da lehendakaria Boiseko Jaialdian egin duen prentsaurrekoan.

Imanol Pradales, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pradalesek "Euskadi eta Europa Frantziako zurrunbiloaren aurrean" izenburuko post bat argitaratu du, eta gogorarazi du Frantzia dela Euskadiren bigarren bazkide komertziala, 4.800 milioi euro baino gehiago ekarri baitzituen esportazioetan 2024an, eta azpimarratu du Frantziako egungo krisiak arriskuan jarri dituela proiektu estrategikoak, hala nola mugaz gaindiko konexio elektrikoa, euskararen ofizialtasuna Europan eta Abiadura Handiko Trenaren iparraldeko konexioa.

Lehendakariak adierazi du François Bayrouren dimisioak areagotu egin duela Frantziako krisi instituzionala, eta ohartarazi du herrialdearen gainean dagoen finantza-ziurgabetasuna, gero eta handiagoa den zorraren testuinguruan, kaltegarria izan daitekeela Europa osoan.

Pradalesek gogorarazi du Frantzia eta Alemania funtsezkoak izan direla hasieratik Europako proiektuan, eta gobernu egonkorrak eta Europar Batasunaren balioekin konprometitzea eskatu du: "Benetako autonomia estrategikorik gabe, balio horiekin bat ez datozen herrialdeen mendekotasuna baino ez da geratzen".

Era berean, azpimarratu du Frantziako ezegonkortasun politikoak Iparraldearekiko mugaz gaindiko lankidetzari ere kalte egin diezaiokeela, azken urteotan Euskadik Elkargoarekin eta beste erakunde batzuekin batera indartu nahi izan duena, lotura ekonomiko, sozial, kultural eta linguistikoak estutzeko helburuarekin.

Azkenik, Pradalesek ohartarazi du "Frantziako zurrunbiloa" zer ikasia eman behar diola Euskadiri, eta aldarrikatu du beharrezkoa dela egonkortasun instituzionala, balio demokratikoak eta politika eraikitzailea babestea, estremismoaren eta polarizazioaren gorakadari aurre egiteko.

Frantzia Imanol Pradales Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

