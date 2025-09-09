Pradales kezkatuta agertu da "Frantziako zurrunbiloagatik", eta adierazi du sendotasuna eta egonkortasuna funtsezkoak direla Europan
Lehendakaria kezkatuta agertu da Frantziak bizi duen krisi politikoagatik eta gobernagarritasunagatik, eta ohartarazi du Frantziako ezegonkortasunak ondorio zuzenak izan ditzakeela Europan eta Euskadin.
Pradalesek "Euskadi eta Europa Frantziako zurrunbiloaren aurrean" izenburuko post bat argitaratu du, eta gogorarazi du Frantzia dela Euskadiren bigarren bazkide komertziala, 4.800 milioi euro baino gehiago ekarri baitzituen esportazioetan 2024an, eta azpimarratu du Frantziako egungo krisiak arriskuan jarri dituela proiektu estrategikoak, hala nola mugaz gaindiko konexio elektrikoa, euskararen ofizialtasuna Europan eta Abiadura Handiko Trenaren iparraldeko konexioa.
Lehendakariak adierazi du François Bayrouren dimisioak areagotu egin duela Frantziako krisi instituzionala, eta ohartarazi du herrialdearen gainean dagoen finantza-ziurgabetasuna, gero eta handiagoa den zorraren testuinguruan, kaltegarria izan daitekeela Europa osoan.
Pradalesek gogorarazi du Frantzia eta Alemania funtsezkoak izan direla hasieratik Europako proiektuan, eta gobernu egonkorrak eta Europar Batasunaren balioekin konprometitzea eskatu du: "Benetako autonomia estrategikorik gabe, balio horiekin bat ez datozen herrialdeen mendekotasuna baino ez da geratzen".
Era berean, azpimarratu du Frantziako ezegonkortasun politikoak Iparraldearekiko mugaz gaindiko lankidetzari ere kalte egin diezaiokeela, azken urteotan Euskadik Elkargoarekin eta beste erakunde batzuekin batera indartu nahi izan duena, lotura ekonomiko, sozial, kultural eta linguistikoak estutzeko helburuarekin.
Azkenik, Pradalesek ohartarazi du "Frantziako zurrunbiloa" zer ikasia eman behar diola Euskadiri, eta aldarrikatu du beharrezkoa dela egonkortasun instituzionala, balio demokratikoak eta politika eraikitzailea babestea, estremismoaren eta polarizazioaren gorakadari aurre egiteko.
Politikari buruzko albiste gehiago
Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi
Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.
Chivite, Saiz eta Foru Gobernuko hainbat kargudun 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordera deituko dituzte
UPNk eskatuta eman beharko dituzte azalpenak Senatuan. Alderdi horren arabera, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenek eta Santos Cerdanen atxiloketak agerian uzten dute "Nafarroako sareak" geroz eta "protagonismo handiagoa" duela "ustezko ustelkeria sarean".
Sanchezen inbestidurako taldeek begi onez hartu dituzte Israelen aurkako neurriak, baina "berandu" datozela uste dute
Podemosek, PPk eta Voxek, berriz, Espainiako Gobernuaren erabakia kritikatu dute. Presidenteak Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, izan ere, astelehen honean, genozidioagatik zigortzeko.
Sanchezek garapenerako lankidetzan inbertitzea aldarrikatu du, eta ez "% 5 defentsan"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi du garapenerako lankidetzan inbertitzea "zentzuzkoena" dela; izan ere, bere ustez, BPGaren % 5eko inbertsioak horretan lagunduko du gehiago, segurtasunean barik. Aldiz, NATOko kideek hori egiteko konpromisoa hartu dute.
Anduezak aurrekontu "hedakorra" eskatu dio Pradalesi, adostutako "gobernu akordioari eratzungo diona"
Halaber, buruzagi sozialistak lehendakariari esan dio Gernikako Estatutuaren erreforma lantzea alderdi politikoei dagokiela.
Imanol Pradales Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da
Imanol Pradales lehendakaria Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da gaur arratsaldean, Lehendakaritzan, EAEko alderdiekin egiten ari den bilera-sortaren baitan.
Israeli armak salerostea eta genozidioan parte hartzen dutenei Espainian sartzea legez debekatuko du Sanchezek
Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpenean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da inoren burua defendatzea, ez da erasotzea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".
Ubarretxena: "Urtea amaitu baino lehen Gernikako Estatutua betetzeko eginkizuna dugu, eta Jaurlaritza horretan buru-belarri ari da"
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea ETB1eko Egun On saioan izan da eta, besteak beste, Madrilen izango dituen bileren gainean galdetu diote.
PSOEren aurkako pintadak agertu dira Eibarko txosna sozialistan
Honako hauek dira agertutako mezuak: "PSOE = GAL", "PSOE, Euskal Herri langilearen etsai", "Andueza tontolaba" eta "Independentzia Sozialismoa".