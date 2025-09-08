Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bayrou Frantziako lehen ministroak konfiantza mozioa galdu eta dimisioa eman beharko du

Guztira, 364 diputatuk egin dute konfiantzaren aurka, eta 194k babesa eman diote. Ondorioz, Bayrouk dimisioa aurkeztu behar dio Emmanuel Macron presidenteari.
PARIS (France), 08/09/2025.- French Prime Minister Francois Bayrou walks to the rostrum as his government faces a vote of confidence at the French National Assembly in Paris, France, 08 September 2025. The confidence vote comes after the French prime minister activated Article 49.1 of the Constitution. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
François Bayrou lehen ministroa, astelehen honetan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Asanblea Nazionalak François Bayrou lehen ministroaren aurkako konfiantza mozioaren aurka bozkatu du. Ondorioz, politikari zentristak dimisioa aurkeztu behar du, eta Emmanuel Macron presidentea bere bosgarren lehen ministroa izendatzeko erronkaren aurrean utzi du.

Gobernuaren gainbehera Frantziarentzat une delikatuan gertatu da. Izan ere, tentsio politikoak gero eta handiagoak dira, eta Europar Batasunak ezarritako % 3ko muga bikoizten ari da defizit publikoarekin. Zor publikoa jada BPGren % 114ra iritsi da, eta herrialdeak finantza-merkatuen eta kreditu-kalifikazioko agentzien presioei aurre egin behar die.

74 urteko Bayrouk konfiantza botoa eskatu zuen ustekabean, 2026ko aurrekontuetan 44.000 milioi euro aurrezteko plana babesteko, defizita murrizteko eta zorra egonkortzeko. Oposizioak, ordea, proposamena errefusatu du. Guztira 364 diputatuk egin dute konfiantzaren aurka, eta 194k babesa eman diote.

Frantzia Frantziako Gobernua Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu