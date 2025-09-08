Bayrou Frantziako lehen ministroak konfiantza mozioa galdu eta dimisioa eman beharko du
Frantziako Asanblea Nazionalak François Bayrou lehen ministroaren aurkako konfiantza mozioaren aurka bozkatu du. Ondorioz, politikari zentristak dimisioa aurkeztu behar du, eta Emmanuel Macron presidentea bere bosgarren lehen ministroa izendatzeko erronkaren aurrean utzi du.
Gobernuaren gainbehera Frantziarentzat une delikatuan gertatu da. Izan ere, tentsio politikoak gero eta handiagoak dira, eta Europar Batasunak ezarritako % 3ko muga bikoizten ari da defizit publikoarekin. Zor publikoa jada BPGren % 114ra iritsi da, eta herrialdeak finantza-merkatuen eta kreditu-kalifikazioko agentzien presioei aurre egin behar die.
74 urteko Bayrouk konfiantza botoa eskatu zuen ustekabean, 2026ko aurrekontuetan 44.000 milioi euro aurrezteko plana babesteko, defizita murrizteko eta zorra egonkortzeko. Oposizioak, ordea, proposamena errefusatu du. Guztira 364 diputatuk egin dute konfiantzaren aurka, eta 194k babesa eman diote.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Europa, Israelen aurkako kritikoen eta Gazako politikarekin permisibo direnen artean banatuta
Hainbat herrialdek argi eta garbi kritikatu dute Gazako genozidioa, eta estatu palestinarra sortzearen alde agertu dira. Beste batzuek Israelgo Gobernuaren politika defendatzen dute eta aliantzen alde egiten dute.
Israelek beste etxebizitza dorre bat bonbardatu du Gaza Hirian
Israelgo Armadak beste bonbardaketa bat egin du Gaza Hiriko etxebizitza dorre baten aurka, ostiralean eraikin mota horien aurkako eraso kanpaina hasi ostean, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak "helburu terroristekin" erabiltzen dituela argudiatuta.
Mileik kolpe gogorra jaso du hauteskundeetan, eta Axel Kicillofek gidatutako peronismoa suspertu egin da
"Honek agerian uzten du Argentinan badagoela beste bide bat, eta gaur hasiko gara bidea egiten", azpimarratu du hautagai peronistak.
Sei pertsona hil dituzte autobus baten aurkako erasoan, Jerusalemen
Israelgo Poliziak adierazi duenez, "neutralizatu" egin dituzte inplikatutako bi "terroristak", erasoaren ostean. Hamasek eta Jihad Islamikoak txalotu egin dute "erresistentziako bi borrokalarik" egindako erasoa.
Carlo Acutis mende honetako lehenengo santu izendatu du aita santuak
Leuzemiak jota hil zen 2006an, 15 urterekin. Acutis apirilaren 27an kanonizatu behar zuten, baina zeremonia bertan behera geratu zen Frantzisko aita santua hil zelako.
83 pertsona hil ditu Israelek Gazan erasoetan, eta beste bost, gosez
Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek esan du gerra amaituko litzatekeela Hamasek bahituak entregatu eta armak utziko balitu. Hamasek esan du bahituak askatzeko prest dagoela, Israelek bere indar guztiak Zerrendatik erretiratzen baditu.
40. Open Sestao Basque Country xake txapelketan ez da parte-hartzaileen banderarik ikusiko, jokalari israeldarrak daudelako
Antolatzaileek "Israelek Gazan egindako genozidioa" gaitzetsi dute, eta Palestinako bandera jarriko dute Las Llanasen.
Lisboako funikularraren kablea eten egin zela frogatu dute lehen ikerketek
Kable hori funikularreko beste kabina bati lotuta zegoen, eta kontrapisu gisa erabiltzen zen.
Japoniako lehen ministroak dimisioa eman du, PLD alderdiak bere etorkizuna erabakitzeko hitzordua heldu aurretik
Alderdiak primarioen ezohiko aurrerapen baten inguruan eztabaidatu bezperan eman du dimisioa. Izan ere, hauteskundeetan emaitza kaxkarrak lortu ostean, pentsatzekoa da alderdiaren zein Gobernuaren buruzagitzatik kenduko zutela