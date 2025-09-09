Yolanda Díaz asume la derrota de la reducción de jornada en el Congreso y llama a la movilización
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asumido este martes que su proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales decaerá el miércoles en el Congreso por el voto en contra del PP, Vox y Junts, y ha instado a la ciudadanía a hacer movilizaciones en la calle para "defender sus derechos".
El PP, Vox y Junts defenderán el miércoles sendas enmiendas de totalidad para devolver el proyecto de ley al Gobierno. Como las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 escaños, impondrán su veto sobre la norma del Gobierno y esta se retirará del trámite parlamentario.
En este escenario, Yolanda Díaz ha asumido que "probablemente" el Gobierno sufra una derrota parlamentaria por este asunto, pero ha aseverado que hay derrotas "que se ganan en la calle". "Vamos a ganar, mañana probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle".
Por este motivo, ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora para defender sus derechos y ha garantizado que el Gobierno volverá a llevar el texto para reducir la jornada al Parlamento, aunque no ha especificado cuándo. "Se va a ganar, porque hay luchas que son imparables", ha remachado.
En línea con el argumento de Yolanda Díaz, los sindicatos CCOO y UGT ya han anunciado movilizaciones el miércoles en la Plazas de las Cortes, enfrente del Congreso, para defender el proyecto de ley y protestar contra el rechazo que muestran PP, Vox y Junts.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha defendido que la aplicación obligatoria de la reducción de jornada no podrá ser asumida por multitud de pymes, "que son el músculo que genera la riqueza en Cataluña", lo que pondrá el peligro el empleo.
Nogueras ha detallado que una de las propuestas de Junts durante la negociación con el Ministerio de Trabajo ha sido que la aplicación de la reducción de jornada no fuera obligatoria para las pymes que pudieran ver en riesgo su viabilidad con esta medida.
