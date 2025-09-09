Yolanda Diazek bere gain hartu du lanaldi-murrizketaren porrota, eta mobilizaziorako deia egin du
PPk, Voxek eta Juntsek 177 eserlekuko gehiengo absolutua dutenez, betoa ezarriko diote Gobernuaren arauari, eta parlamentuko tramitetik kenduko dute.
Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta Lan ministroak astearte honetan iragarri duenez, asteko lanaldia 37,5 ordura murrizteko proiektua bertan behera geratuko da asteazkenean Kongresuan, PPk, Voxek eta Juntsek kontrako botoa emango dutelako. Horren aurrean, kalean mobilizazioak egiteko eskatu die herritarrei, "eskubideak defendatzeko".
PPk, Voxek eta Juntsek osoko zuzenketak defendatuko dituzte asteazkenean, lege-proiektua Gobernuari itzultzeko. Hiru alderdiek 177 eserlekuko gehiengo absolutua dutenez, betoa ezarriko diote Gobernuaren arauari, eta parlamentuko tramitetik kenduko dute.
Testuinguru horretan, Yolanda Diazek onartu du "ziurrenik" Gobernuak porrot egingo duela, baina baieztatu du "kalean irabazten diren" porrotak daudela. "Irabazi egingo dugu, bihar ziurrenik porrot bat izango da, baina kalean irabazten diren porrotak daude".
Horregatik, langile klaseari dei egin dio bere eskubideak defendatzeko, eta ziurtatu du Gobernuak berriro eramango duela testua Kongresura lanaldia murrizteko, baina ez du zehaztu noiz. "Irabazi egingo dugu, borroka batzuk geldiezinak direlako", esan du.
Yolanda Diazen argudioaren ildotik, CCOO eta UGT sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte asteazkenean Gorteetako Plazetan, Kongresuaren aurrean, lege-proiektua defendatzeko eta PPk, Voxek eta Juntsek agertutako gaitzespenaren aurka protesta egiteko.
Miriam Nogueras Juntsek Kongresuan duen bozeramaileak defendatu duenez, lanaldi-murrizketaren nahitaezko aplikazioa ezin izango dute enpresa txiki eta ertain askok bere gain hartu, "horiek baitira Katalunian aberastasuna sortzen duen muskulua", eta horrek enplegua arriskuan jarriko lukeela deitoratu du.
