El Departamento de Seguridad denuncia la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio

La Ertzaintza investiga la aparición de pintadas en el campo de fútbol Basarte de Amurrio (Álava) contra un agente que entrena a un equipo de fútbol en las citadas instalaciones.



Según ha informado el Departamento de Seguridad, en las pintadas se llama 'zipayo' al ertzaina acompañado del lema 'Alde hemendik'.



Seguridad ha trasladado su solidaridad y cercanía al agente señalado, y ha condenado estos ataques a través de un comunicado en el que recuerda que "este tipo de hechos no tienen cabida en nuestra sociedad".



"Son hechos intolerables e inaceptables, que recuerdan a tiempos pasados, y que atentan gravemente contra la convivencia. Una sociedad democrática no debe permitir este tipo de hechos y debemos mostrar como sociedad nuestro más firme rechazo", concluye el departamento vasco.