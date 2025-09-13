ARABA
Amurrion ertzain baten aurkako pintaketak agertu direla salatu du Segurtasun Sailak

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 'zipaio' deitu diote, eta 'Alde hemendik' idatzi dute horren ondoan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amurrioko (Araba) Basarte futbol-zelaian entrenatzen den ertzain baten aurkako pintaketak ikertzen ari dela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak.

Aipatu iturriek zehaztu dutenez, 'zipaio' deitzeaz gainera, 'Alde hemendik' idatzi dute horren ondoan.

Segurtasun Sailak elkartasuna eta gertutasuna adierazi dio aipatutako agenteari, eta eraso hori gaitzesteaz gain, honakoa nabarmendu du: "Horrelako gertaerek ez dute lekurik gure gizartean".

"Egitate onartezinak dira, iraganeko garaiak gogorarazten dituzte eta bizikidetzaren aurkako eraso larriak dira. Gizarte demokratiko batek ez du horrelako gertaerarik onartu behar, eta gure gaitzespen irmoena erakutsi behar dugu gizarte gisa", adierazi du Segurtasun Sailak.

