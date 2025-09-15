La Agenda Vasca, la inversión pública y la simplificación administrativa, prioridades del lehendakari para el nuevo curso
El Gobierno Vasco ha adelantado las claves principales de la intervención que realizará el lehendakari Imanol Pradales el próximo jueves, 18 de septiembre, en el primer Debate de Política General en el Parlamento Vasco, donde abordará los desafíos y oportunidades de Euskadi en un contexto global cambiante.
El lehendakari comenzará su intervención realizando un análisis del cambio de era y los desafíos a los que Euskadi deberá hacerle frente, "marcada por la inestabilidad y la incertidumbre".
Frente a "una Europa amenazada por todos los flancos", Pradales se comprometerá a "avanzar en el bienestar de la ciudadanía mediante la Agenda Vasca", cuyos tres pilares son: "fortalecer servicios públicos, invertir en transformaciones y reforzar el sentido de comunidad, con un enfoque en salud, vivienda, educación y empleo".
Asimismo, presentará sus prioridades de cara al nuevo curso político: salud, vivienda, educación, seguridad o empleo (dentro de la Agenda Vasca), inversión pública para el próximo ejercicio con el impulso a las infraestructuras y el desarrollo del proyecto de Ley de simplificación y agilización administrativa.
Finalmente, planteará buscar mantener "el diálogo y la colaboración con el Gobierno español", para negociar competencias pendientes y desarrollar un nuevo Pacto Estatutario.
Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"
En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que, tal como se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, ahora no se haga lo mismo con Israel.
Otegi afirma que la reacción popular es "sana" y "dignifica al pueblo vasco"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la "reacción popular" a la participación del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta "dignifica" y "pone en la vanguardia de la solidaridad internacional" a los "pueblos y ciudades" que han protestado.
Marlaska: "Yo vi ayer una imagen de una sociedad comprometida con la paz en el mundo"
El ministro del Interior español ha destacado la labor "profesional" de las fuerzas de seguridad, y se pregunta "qué otra imagen querían ver otros", respecto a las críticas del PP.
Sare organiza su II Conferencia en el Euskalduna con expertos internacionales
La red por los derechos de los presos vascos analizará diferentes modelos de resolución de conflictos con personalidades de Irlanda y Sudáfrica, junto con expertos y víctimas.
Reacciones: De "Ridículo televisado auspiciado por Sánchez" para el PP a "ejemplo de dignidad" para Sumar
Ernai reúne a miles de personas en Donostia a favor de la independencia y reivindican "la lucha de 'Txiki' y Otaegi"
Miles de personas se han manifestado este domingo en Donostia-San Sebastián, convocadas por la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai, a favor de la independencia. Asimismo, se ha homenajeado a Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el 50 aniversario de su fusilamiento. La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola, ha reivindicado la voluntad de las actuales generaciones de jóvenes de "coger el testigo de la lucha contra el fascismo" . Ha señalado que "es hora de actuar" y ha llamado a movilizarse el día 27 en el Anaitasuna de Pamplona y el 20 de noviembre en Bilbao.
Sánchez muestra su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante La Vuelta
Pedro Sánchez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un "pueblo diverso en su territorialidad", pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga (Andalucía).
El Tribunal Superior del País Vasco investiga una denuncia de irregularidades en torno a las oposiciones de la Ertzaintza
Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, y Javier De Andrés, presidente del PP vasco, han opinado sobre la noticia publicada por El Correo. En la misma, se hace referencia a la denuncia por posible manipulación en los procesos de selección de agentes de la Ertzaintza. Desde del Departamento de Seguridad explican que hay dos denuncias presentadas en sede judicial al respecto. Las dos han sido desestimadas en primera instancia; una de ellas, recurrida, no ha finalizado su recorrido, y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Superior del País Vasco.
Andueza pide que no se haga demagogia con el centro de refugiados de Arana por miedo a perder votos
Respecto al centro para personas refugiadas proyectado por el Gobierno español para Vitoria-Gasteiz, el secretario general del PSE-EE ha emplazado al resto de formaciones a evitar la "demagogia" con estos temas, dado que "son lo suficientemente serios como para andar jugando el chalaneo político con ellos".