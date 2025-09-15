La Agenda Vasca, la inversión pública y la simplificación administrativa, prioridades del lehendakari para el nuevo curso

El Gobierno Vasco ha adelantado las claves principales de la intervención que realizará el lehendakari Imanol Pradales el próximo jueves, 18 de septiembre, en el primer Debate de Política General en el Parlamento Vasco, donde abordará los desafíos y oportunidades de Euskadi en un contexto global cambiante.

El lehendakari comenzará su intervención realizando un análisis del cambio de era y los desafíos a los que Euskadi deberá hacerle frente, "marcada por la inestabilidad y la incertidumbre".

Frente a "una Europa amenazada por todos los flancos", Pradales se comprometerá a "avanzar en el bienestar de la ciudadanía mediante la Agenda Vasca", cuyos tres pilares son: "fortalecer servicios públicos, invertir en transformaciones y reforzar el sentido de comunidad, con un enfoque en salud, vivienda, educación y empleo".

Asimismo, presentará sus prioridades de cara al nuevo curso político: salud, vivienda, educación, seguridad o empleo (dentro de la Agenda Vasca), inversión pública para el próximo ejercicio con el impulso a las infraestructuras y el desarrollo del proyecto de Ley de simplificación y agilización administrativa.

Finalmente, planteará buscar mantener "el diálogo y la colaboración con el Gobierno español", para negociar competencias pendientes y desarrollar un nuevo Pacto Estatutario.