Debate de Política General
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Agenda Vasca, la inversión pública y la simplificación administrativa, prioridades del lehendakari para el nuevo curso

El lehendakari Imanol Pradales ha adelantado las líneas fundamentales de la intervención que realizará el próximo jueves, 18 de septiembre, en el primer Debate de Política General, donde abordará los desafíos y oportunidades de Euskadi en un contexto global cambiante.
20250604121121_pradales_
El lehendakari Imanol Pradales, en una imagen de archivo. Foto: EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Euskal Agenda, inbertsio publikoa eta sinplifikazio administratiboa, lehendakariaren lehentasunak ikasturte berrirako
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha adelantado las claves principales de la intervención que realizará el lehendakari Imanol Pradales el próximo jueves, 18 de septiembre, en el primer Debate de Política General en el Parlamento Vasco, donde abordará los desafíos y oportunidades de Euskadi en un contexto global cambiante.

El lehendakari comenzará su intervención realizando un análisis del cambio de era y los desafíos a los que Euskadi deberá hacerle frente, "marcada por la inestabilidad y la incertidumbre".

Frente a "una Europa amenazada por todos los flancos", Pradales se comprometerá a "avanzar en el bienestar de la ciudadanía mediante la Agenda Vasca", cuyos tres pilares son: "fortalecer servicios públicos, invertir en transformaciones y reforzar el sentido de comunidad, con un enfoque en salud, vivienda, educación y empleo".

Asimismo, presentará sus prioridades de cara al nuevo curso político: salud, vivienda, educación, seguridad o empleo (dentro de la Agenda Vasca), inversión pública para el próximo ejercicio con el impulso a las infraestructuras y el desarrollo del proyecto de Ley de simplificación y agilización administrativa.

Finalmente, planteará buscar mantener "el diálogo y la colaboración con el Gobierno español", para negociar competencias pendientes y desarrollar un nuevo Pacto Estatutario. 

Política Gobierno Vasco Partidos Políticos Imanol Pradales

Más noticias sobre política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ernai reúne a miles de personas en Donostia a favor de la independencia y reivindican "la lucha de 'Txiki' y Otaegi"

Miles de personas se han manifestado este domingo en Donostia-San Sebastián, convocadas por la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai, a favor de la independencia. Asimismo, se ha homenajeado a Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el 50 aniversario de su fusilamiento. La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola, ha reivindicado la voluntad de las actuales generaciones de jóvenes de "coger el testigo de la lucha contra el fascismo" . Ha señalado que "es hora de actuar" y ha llamado a movilizarse el día 27 en el Anaitasuna de Pamplona y el 20 de noviembre en Bilbao.  

Pedro Sáncez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un pueblo DIVERSO en su territorialidad pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga, un acto para apoyar a Maria Jesus Montero y poner en marcha la maquinaria electoral en Andalucía
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez muestra su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante La Vuelta

Pedro Sánchez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un "pueblo diverso en su territorialidad", pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga (Andalucía).

(Foto de ARCHIVO) EUSKADI.-Euspel llama a concentrarse en Arkaute contra el nombramiento de Dani Maeztu como profesor de derecho de la academia 03/10/2017
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Tribunal Superior del País Vasco investiga una denuncia de irregularidades en torno a las oposiciones de la Ertzaintza

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, y Javier De Andrés, presidente del PP vasco, han opinado sobre la noticia publicada por El Correo. En la misma, se hace referencia a la denuncia por posible manipulación en los procesos de selección de agentes de la Ertzaintza. Desde del Departamento de Seguridad explican que hay dos denuncias presentadas en sede judicial al respecto. Las dos han sido desestimadas en primera instancia; una de ellas, recurrida, no ha finalizado su recorrido, y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Superior del País Vasco.
Cargar más