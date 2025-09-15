Politika orokorrari buruzko eztabaida
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Agenda, inbertsio publikoa eta administrazioaren sinplifikazioa, lehendakariaren lehentasunak ikasturte berrirako

Datorren ostegunean, irailak 18, Eusko Legebiltzarrean izango den Politika Orokorrari buruzko lehen Eztabaidan Imanol Pradales lehendakariak landuko dituen ildo nagusiak aurreratu dituzte. Bertan, "ezegonkortasunaren eta ziurgabetasunaren garai honetan", Euskadiren erronkak eta aukerak izango ditu Pradalesek aztergai. 

20250604121121_pradales_
Imanol Pradales lehendakaria, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB MEDIA
author image

EITB

Azken eguneratzea

Datorren ostegunean, irailak 18, Eusko Legebiltzarrean izango duen Politika Orokorrari buruzko lehen Eztabaidan Imanol Pradales lehendakariak jorratuko dituen gako nagusiak jakitera eman ditu Eusko Jaurlaritzak.

Hasteko, "ezegonkortasunaren eta ziurgabetasunaren garai honetan" eta "alde guztietatik mehatxatutako Europa honetan", Euskadik dituen erronkak eta aukerak izango ditu Pradalesek mintzagai.

Horien aurrean, "Euskal Agendaren bidez herritarren ongizatean aurrera egiteko" konpromisoa hartuko du Pradalesek, Euskal Agendaren zutabeak zehaztuz": zerbitzu publikoak indartzea, eraldaketetan inbertitzea eta komunitatearen zentzua indartzea, osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan eta enpleguan oinarrituta".

Bestalde, ikasturte politiko berriaren lehentasunak aurkeztuko ditu: osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna edo enplegua (Euskal Agendaren barruan), azpiegiturak bultzatzeko inbertsio publikoa sustatzea eta administrazioa sinplifikatzeko eta arintzeko lege-proiektua garatzea.

Azkenik, "Espainiako Gobernuarekiko elkarrizketa eta lankidetza" lantzen jarraitzea proposatuko du, pendiente dauden eskumenak negoziatzeko eta Estatutu itun berri bat garatu ahal izateko. 

Politika Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak Imanol Pradales

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka

Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.  

Eneko Andueza y Javier de Andrés dan su punto de vista sobre la gestión de la Ertzaintza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.

Gehiago kargatu