El Ayuntamiento de Zarautz deniega la cesión de un local municipal para la exposición sobre 'Txiki' y Otaegi

El Ayuntamiento de Zarautz, gobernado por PNV y PSE-EE, ha denegado la cesión de un local municipal para exhibir una exposición sobre ‘Txiki’ y Otaegi, fusilados hace ahora 50 años por el franquismo.

Según han señalado fuentes del consistorio zarauztarra a EITB, la decisión se ha tomado por tratarse de una “exposición parcial, ideológica y no plural”.

En palabras del Ayuntamiento, la muestra ofrece una “visión única”, la de la izquierda abertzale. Se trata, afirman, “de un discurso ideologizado y militante” sin mostrar el “sufrimiento” que provocó ETA. Y añaden que la exposición entra en contradicción con el instituto de la Memoria, Gogora.

Con carácter itinerante, la exposición sobre 'Txiki' y Otaegi es obra de las fundaciones Iratzar y Olaso Dorrea. Recoge documentos de la época, paneles informativos, una pancarta original usada en los actos de protesta de hace 50 años, y también, objetos personales.

La exposición se inauguró en Azpeitia, localidad natal de Otaegi, y ahora llega a Zarautz, pueblo de 'Txiki'.