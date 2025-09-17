POLEMIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zarauzko Udalak 'Txiki' eta Otaegiren erakusketa udal aretoan jartzea debekatu du

Udaleko iturriek EITBri azaldu diotenez, erakusketa "partziala, ideologikoa eta ez anitza" delako hartu dute erabakia.

GRAFCAV2663. ZARAUTZ (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 10/09/2025.- Familiares de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, miembros de ETA fusilados en 1975, junto a los representantes de Sortu, Rufi Etxeberria (d), y Lur Albizu (2i), ofrecen una conferencia de prensa este miércoles en la localidad guipuzcoana de Zarautz. EFE/Juan Herrero
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Zarauzko udalak Txiki eta Otaegiri buruzko erakusketa udal aretoetan jartzea debekatu du. Udaleko iturriek EITBri azaldu diotenez, Iratzar eta Olaso Dorrea fundazioek martxan jarri duten erakusketa ibiltariak  "errelatoaren ikuspegi bakarra" eskaintzen du, ezker abertzalearen ildokoa, hain zuzen ere.

Udalak argudiatu du erakusketak ez dituela Gogora Institutuak ezarritako egia, justizia eta erreparazioaren printzipioak betetzen.

Txiki eta Otaegi bi ETAkideak frankismoak fusilatu zituela 50 urte betetzen diren honetan, Iratzat eta Olaso Dorrea fundazioek Gipuzkoako hainbat herritan jarri duten erakusketa ibiltaria dagoeneko ikusgai dago Azpeitian, Otaegiren herrian, udal areto batean. Handik, Txikiren herrira, Zarautzera eramatekoan dira, baina ezingo dute udal areto batean jarri, udalak horretarako baimenak ukatu baitie. 

EAJk eta PSE-EEk gobernatutako Zarauzko Udaleko iturriek argudiatu dutenez, erakusketak errelato "partziala eta ez inklusiboa" eskaintzen du 

Zarautz Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu