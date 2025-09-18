Pleno de política general

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Parlamento Vasco guarda un minuto de silencio para denunciar "el genocidio" en Gaza

Arranca el Pleno de Política General con un minuto de silencio para denunciar "el genocidio" en Gaza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Politika Orokorreko Osoko Bilkura hasi da Gazan "genozidioa" salatzeko minutu bateko isilunearekin
author image

EITB

Última actualización

El Parlamento Vasco acoge hoy el primer Pleno de Política General del nuevo curso político. El lehendakari Imanol Pradales ha iniciado la jornada con una condena al "genocidio en Gaza". "Estamos hartos [....]. Esta violencia causa desolación, rabia e impotencia", ha denunciado. 

Palestina Parlamento Vasco Política Partidos Políticos Imanol Pradales Franja de Gaza

Más noticias sobre política

Cargar más