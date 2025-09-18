Parlamento Vasco
Pradales: "Nuestro compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos vascos es innegociable"

El lehendakari ha asegurado que "es nuestra responsabilidad garantizar la sostenibilidad del modelo vasco de bienestar y acertar en su transformación". Además, ha apostado por "la negociación y el acuerdo", dejando de lado "trincheras, confrontaciones y líneas rojas".
Euskaraz irakurri: Pradales: "Euskal zerbitzu publikoak indartzeko dugun konpromisoa negoziaezina da"
