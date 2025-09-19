Gure Esku exige a los partidos políticos avanzar hacia la "plena soberanía" en el debate sobre el estatus político vasco
El movimiento ciudadano Gure Esku ha instado a los partidos políticos a que actúen con "ambición" en el marco del debate sobre el estatus político de la Comunidad Autónoma Vasca.
En un comunicado emitido tras el pleno del Parlamento Vasco de este jueves, al que asistió una delegación del movimiento, Gure Esku ha subrayado que el acuerdo debería ser una herramienta para "construir un pueblo libre formado por siete territorios".
"Cualquier posible acuerdo sobre el estatus político de la Comunidad Autónoma Vasca debe incluir cauces prácticos y eficaces para avanzar hacia la plena soberanía, para estrechar la relación con el resto de territorios vascos y para preservar y defender los derechos de la ciudadanía", ha destacado Gure Esku.
La organización ha subrayado que es "imprescindible" que el debate sobre el estatus político se traslade al ámbito público. Así pues, Gure Esku ha señalado que "la ciudadanía debe ser partícipe de alguna manera".
En ese sentido, el movimiento ciudadano ha señalado que una "amplia mayoría política y social" considera insuficientes los actuales niveles de autogobierno y aboga por "dar un salto como nación" para afrontar los retos del siglo XXI.
La organización ha insistido en que la ciudadanía ha expresado "reiteradamente" su derecho a decidir "de forma directa, sin límites y en libertad" sobre las instituciones políticas, el estatus político, el nivel de autogobierno y las relaciones entre los territorios vascos. Según Gure Esku, "vivimos un momento histórico" y es necesario "aprovechar la oportunidad para avanzar hacia una Euskadi más libre".
Además, Gure Esku ha considerado esencial que cualquier acuerdo sobre el estatus político incluya medidas para garantizar la resiliencia cultural y económica del pueblo vasco: "Entre otras cosas, preservar y proteger el euskera y la cultura vasca, garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía y construir un futuro más feminista, más justo, más equilibrado y más sostenible".
