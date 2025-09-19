Gure Esku exige a los partidos políticos avanzar hacia la "plena soberanía" en el debate sobre el estatus político vasco

El movimiento ciudadano Gure Esku ha instado a los partidos políticos a que actúen con "ambición" en el marco del debate sobre el estatus político de la Comunidad Autónoma Vasca.

En un comunicado emitido tras el pleno del Parlamento Vasco de este jueves, al que asistió una delegación del movimiento, Gure Esku ha subrayado que el acuerdo debería ser una herramienta para "construir un pueblo libre formado por siete territorios".

"Cualquier posible acuerdo sobre el estatus político de la Comunidad Autónoma Vasca debe incluir cauces prácticos y eficaces para avanzar hacia la plena soberanía, para estrechar la relación con el resto de territorios vascos y para preservar y defender los derechos de la ciudadanía", ha destacado Gure Esku.