Estatus berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gure Eskuk "subiranotasun osoa" lortzeko aurrera egitea eskatu die alderdi politikoei, estatus politikoari buruzko eztabaidan

Mugimenduak azpimarratu du zazpi euskal lurraldeen burujabetza eta batasunerako bide praktikoak sartzearen garrantzia, Euskadiren estatus politikoari buruzko balizko edozein akordiotan.

El portavoz de Gure Esku, Josu Etxaburu, y la responsable de comunicación, June Romatet, en rueda de prensa en San Sebastián.

Josu Etxaburu, Gure Eskuko bozeramailea, eta June Romatet, komunikazio arduraduna, Donostian emandako prentsaurreko batean. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gure Esku mugimenduak "anbizioz" jokatzeko eskatu die alderdi politikoei, Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoari buruzko eztabaidan.

Gure Eskuk azpimarratu du akordioa tresna bat izan beharko litzatekeela "zazpi lurraldez osatutako herri libre bat eraikitzeko", Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan egin zuen osoko bilkuraren ostean.

"Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoari buruzko edozein akordiok bide praktiko eta eraginkorrak izan behar ditu erabateko subiranotasunerantz aurrera egiteko, gainerako euskal lurraldeekiko harremana estutzeko eta herritarren eskubideak babestu eta defendatzeko", nabarmendu du Gure Eskuk.

Gure Esku

Erabateko subiranotasunerantz aurrera egiteko bide praktiko eta eraginkorrak izan behar ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoari buruzko edozein akordiok "

Erakundeak azpimarratu duenez, "ezinbestekoa" da estatus politikoari buruzko eztabaida eremu publikora eramatea. Izan ere, "herritarrek parte hartu behar dute nolabait".

Zentzu horretan, mugimenduak adierazi du "gehiengo politiko eta sozial zabal batek" ez dituela nahikoak ikusten egungo autogobernua, eta "nazio gisa jauzi bat" egitearen alde agertu da XXI. mendeko erronkei aurre egiteko.

Gure Esku

Estatus berriak euskara eta euskal kultura zaindu eta babestu behar ditu, herritarren eskubideak bermatu eta zabaldu, eta etorkizun feministagoa, bidezkoagoa, orekatuagoa eta iraunkorragoa eraiki "

Erakundeak berretsi du herritarrek "behin eta berriz" adierazi dutela "zuzenean, mugarik gabe eta askatasunean" erabakitzeko eskubidea nahi dutela erakunde politikoei, estatus politikoari, autogobernu mailari eta euskal lurraldeen arteko harremanei buruz. Gure Eskuren arabera, "une historikoa bizi dugu" eta "aukera aprobetxatu behar da Euskadi askeago baterantz aurrera egiteko".

Gainera, Gure Eskuk ezinbestekotzat jo du neurriak hartzea estatus politikoari buruzko edozein akordiok euskal herriaren erresilientzia kultural eta ekonomikoa bermatzeko: "Besteak beste, euskara eta euskal kultura zaintzea eta babestea, herritarren eskubideak bermatzea eta zabaltzea eta etorkizun feministagoa, bidezkoagoa, orekatuagoa eta iraunkorragoa eraikitzea".

Gure Esku Araba Bizkaia Gasteiz Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Iruñea Donibane Garazi Nafarroa Gipuzkoa Lapurdi Zuberoa Baiona Nafarroa Beherea Iparralde Politika Bilbo EAEko Autonomia Estatutua

Albiste politiko gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari

EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.  
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jon Hernandez (Sumar): "Estatutuaren inguruko eztabaida ezin da modu abstraktuan egin, eskumenak nola erabiltzen diren ikusi behar da”

Politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioan, Sumarreko legebiltzarkideak ohartarazi du estatutu berriari buruzko eztabaida autogobernuaren benetako erabileran eta dauden eskumenetan oinarritu behar dela. Hernandezek azpimarratu du jokoan dagoena ez dela soilik legegintzaldi bat, Euskadik krisi klimatikoari, prekarietateari, desberdintasun sozialari eta etxebizitzari erantzuteko duen gaitasuna baizik. 
Gehiago kargatu