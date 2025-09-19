Gure Eskuk "subiranotasun osoa" lortzeko aurrera egitea eskatu die alderdi politikoei, estatus politikoari buruzko eztabaidan
Mugimenduak azpimarratu du zazpi euskal lurraldeen burujabetza eta batasunerako bide praktikoak sartzearen garrantzia, Euskadiren estatus politikoari buruzko balizko edozein akordiotan.
Gure Esku mugimenduak "anbizioz" jokatzeko eskatu die alderdi politikoei, Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoari buruzko eztabaidan.
Gure Eskuk azpimarratu du akordioa tresna bat izan beharko litzatekeela "zazpi lurraldez osatutako herri libre bat eraikitzeko", Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan egin zuen osoko bilkuraren ostean.
"Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoari buruzko edozein akordiok bide praktiko eta eraginkorrak izan behar ditu erabateko subiranotasunerantz aurrera egiteko, gainerako euskal lurraldeekiko harremana estutzeko eta herritarren eskubideak babestu eta defendatzeko", nabarmendu du Gure Eskuk.
Gure Esku
Erabateko subiranotasunerantz aurrera egiteko bide praktiko eta eraginkorrak izan behar ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoari buruzko edozein akordiok "
Erakundeak azpimarratu duenez, "ezinbestekoa" da estatus politikoari buruzko eztabaida eremu publikora eramatea. Izan ere, "herritarrek parte hartu behar dute nolabait".
Zentzu horretan, mugimenduak adierazi du "gehiengo politiko eta sozial zabal batek" ez dituela nahikoak ikusten egungo autogobernua, eta "nazio gisa jauzi bat" egitearen alde agertu da XXI. mendeko erronkei aurre egiteko.
Gure Esku
Estatus berriak euskara eta euskal kultura zaindu eta babestu behar ditu, herritarren eskubideak bermatu eta zabaldu, eta etorkizun feministagoa, bidezkoagoa, orekatuagoa eta iraunkorragoa eraiki "
Erakundeak berretsi du herritarrek "behin eta berriz" adierazi dutela "zuzenean, mugarik gabe eta askatasunean" erabakitzeko eskubidea nahi dutela erakunde politikoei, estatus politikoari, autogobernu mailari eta euskal lurraldeen arteko harremanei buruz. Gure Eskuren arabera, "une historikoa bizi dugu" eta "aukera aprobetxatu behar da Euskadi askeago baterantz aurrera egiteko".
Gainera, Gure Eskuk ezinbestekotzat jo du neurriak hartzea estatus politikoari buruzko edozein akordiok euskal herriaren erresilientzia kultural eta ekonomikoa bermatzeko: "Besteak beste, euskara eta euskal kultura zaintzea eta babestea, herritarren eskubideak bermatzea eta zabaltzea eta etorkizun feministagoa, bidezkoagoa, orekatuagoa eta iraunkorragoa eraikitzea".
