El PNV celebra en París la restitución del histórico palacete de la Avenida Marceau

El PNV celebrará este sábado en París un acto cargado de simbolismo político e histórico: la presentación del palacete de la Avenida Marceau, restituido recientemente por el Estado español a la formación jeltzale.

Al evento acudirán varios consejeros del Gobierno Vasco y una amplia representación de la dirección del partido, que ha querido subrayar la relevancia de la recuperación de este inmueble, requisado en 1940 tras la entrada de las tropas nazis en la capital francesa.

La ejecutiva del PNV realizará una visita institucional al número 11 de la Avenida Marceau, sede del Gobierno vasco en el exilio a partir de 1937, cuando José Antonio Agirre trasladó allí a su Ejecutivo tras la caída de Bilbao en la Guerra Civil.

Adquirido por el PNV antes de que concluyera la Guerra Civil gracias a las aportaciones de la diáspora y a la mediación del naviero Marino de Gamboa, el inmueble pronto se convirtió en símbolo de resistencia y de legitimidad institucional. Sin embargo, la ocupación nazi de París en 1940 obligó a Agirre y a sus consejeros a abandonar precipitadamente la sede, que quedó en manos del régimen colaboracionista.

Con la liberación de París en 1944, el Gobierno Vasco regresó brevemente, pero los nazis ya habían entregado las llaves del palacete a la dictadura de Franco. En 1951, las autoridades francesas reconocieron oficialmente la titularidad del inmueble al franquismo, un gesto que el propio Agirre calificó como una traición de un país al que había considerado aliado.

Durante la Transición, el PNV reactivó sus reclamaciones sobre la propiedad del edificio. En 1996, la devolución del inmueble fue una de las condiciones planteadas por los jeltzales en sus negociaciones con el entonces ministro de Administraciones Públicas Mariano Rajoy. Años después, la reivindicación se amparó también en la Ley de Memoria Democrática, que ha sido el marco legal para la restitución definitiva.

El pasado 24 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución que devolvía oficialmente el palacete a su legítimo propietario, el PNV. La medida provocó las críticas del PP, en boca de su portavoz Miguel Tellado.

Situado a apenas ocho minutos de la Torre Eiffel, el edificio es un ejemplo de arquitectura haussmaniana de finales del siglo XIX, con cuatro plantas y cerca de mil metros cuadrados. Construido en 1883 para uno de los pioneros del comercio de grandes almacenes, el inmueble ha pasado por numerosas manos.

El Instituto Cervantes, que lo ocupó durante años, abandonó sus dependencias en agosto de 2023, allanando el camino para el regreso del palacete a sus antiguos dueños. Hoy, el PNV lo celebra como una victoria política, pero sobre todo como la recuperación de un espacio que representa la memoria del exilio.