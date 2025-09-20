EAJk Parisko Marceau etorbideko jauregitxoa berreskuratu duela ospatuko du gaur
Eusko Jaurlaritzako zenbait sailburu eta buruzagi jeltzale izango dira gaur Frantziako hiriburuan, nazien okupazioaren garaian, 1940an, lehen Eusko Jaurlaritzari konfiskatu zioten eraikina itzuli dietela ospatzeko.
EAJk sinbolismo politiko eta historikoz beteriko ekitaldia egingo du larunbat honetan Parisen, Marceau etorbideko jauregitxoa aurkeztuko baitu.
Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu eta EAJren EBBko ordezkariak izango dira bertan, eta 1940an naziak Frantziako hiriburuan sartu ondoren konfiskatutako higiezin hori berreskuratzearen garrantzia azpimarratuko dute.
EAJko zuzendaritzak bisita instituzionala egingo du Marceau etorbideko 11.ean, Eusko Jaurlaritzak 1937tik aurrera erbestean izan zuen egoitzan. Jose Antonio Agirrek hara eraman zuen Jaurlaritza, Gerra Zibilean Bilbo nazionalen esku geratu ostean.
Diasporaren ekarpenei eta Marino de Gamboa ontzigilearen bitartekaritzari esker EAJk Gerra Zibila amaitu baino lehen eskuratutako eraikina laster bihurtu zen erresistentziaren eta zilegitasun instituzionalaren sinbolo. Hala ere, naziek 1940an Paris okupatu zutenean, egoitza utzi behar izan zuten Agirrek eta bere sailburuek.
1944an Paris askatu zutenean, Eusko Jaurlaritza bertara itzuli egin zen epe labur batez, baina naziek Francoren diktadurari eman zizkioten horren giltzak. 1951n, Frantziako agintariek ofizialki aitortu zioten eraikinaren titulartasuna frankismoari, eta Agirrek traiziotzat jo zuen erabaki hori, garai batean aliatutzat zuen herrialde batek egin zuelako.
Trantsizioan, EAJk eraikinaren jabetza aldarrikatu zuen behin eta berriz. 1996an, jeltzaleek Mariano Rajoy orduko Administrazio Publikoetako ministroarekin izandako negoziazioetan, eraikina itzultzea izan zen mahai gainean jarritako baldintzetako bat. Handik urte batzuetara, berriz, Memoria Demokratikoaren Legean onarritu zuten eskaera.
Azkenean, abenduaren 24an, Estatuko Aldizkari Ofizialak jauregitxoa EAJri ofizialki itzultzeko ebazpena argitaratu zuen. Neurriak PPren kritikak eragin zituen, Miguel Tellado bozeramailearen ahotan.
Eiffel dorretik zortzi minutu eskasera dago eraikina, eta XIX. mende amaierako haussmaniar arkitekturaren adibide da. Lau solairu eta mila metro koadro inguru ditu. 1883an eraiki zuten, saltoki handien merkataritzan aitzindari izandako enpresari batentzat. Eraikina hainbat eskutatik igaro da ordutik.
Luzaroan Cervantes Institutuak izan zuen bertan egoitza, 2023ko abuztuan utzi zuen arte. Gaur egun, EAJren garaipen politiko gisa baino gehiago, erbestearen oroimena irudikatzen duen eraikin bat berreskuratu izana ospatu nahi dute bertan.
Gure Eskuk "subiranotasun osoa" lortzeko aurrera egitea eskatu die alderdi politikoei, estatus politikoari buruzko eztabaidan
Mugimenduak azpimarratu du zazpi euskal lurraldeen burujabetza eta batasunerako bide praktikoak sartzearen garrantzia, Euskadiren estatus politikoari buruzko balizko edozein akordiotan.
Pradalesek eta Illak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna aztertu dituzte
Aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute gaurko bileran, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofizialtasuna lortu arte".
Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Illak, Puigdemonti eta Junquerasi Amnistia Legea aplikatu arte
Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Salvador Illa Generalitateko presidenteak, Carles Puigdemonti Amnistia Legea aplikatu arte, Kataluniara itzultzea errazteko, eta Oriol Junquerasi hauteskundeetan aurkeztu ahal izateko. "Zergatik diogu beldurra denok egongo garen etorkizun bati?", galdetu du.
EAJk "diskrezioa" eskatu die alderdiei estatus berriaren negoziaketaren inguruan
ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egindako elkarrizketan, Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak adierazi du estatus berriaren negoziaketen inguruan alderdiak egiten ari diren adierazpenek ez diotela on egiten lortu nahi den akordioaren lanarai. Hala ere, Antxustegi baikor agertu da eta alderdien arteko elkarrizketa "ondo aterako direla" uste du.
Epaileak ez du Cerdan aske utziko, frogak suntsitzeko arriskua dagoela argudiatuta
Hala ere, aurreratu du "aurreikuspenen arabera" prebentziozko espetxealdia ez dela aurten baino gehiago luzatuko.
Diez Antxustegi: "PP galduta dago eta EH Bildu ezkutatuta"
Joseba Diez Antxustegi EAJren bozeramaileak EH Bilduren "anbiguotasuna" kritikatu du, eta "konpromiso zehatzik" ez duela hartzen aurpegiratu dio.
Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari
EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.
Andueza: "Ez diogu aterik irekiko independentziari bide emango liokeen Estatutuaren erreformari"
Eneko Andueza PSE-EEren bozeramailearen ustez, "Estatutu berri bat ahalbidetu behar dugu, 46 urte hauetan garatu ahal izan ditugun aurrerapen guztiak jaso eta beteko dituena", eta pilota EAJren eta EH Bilduren teilatuan dagoela azpimarratu du.
PPk Jaurlaritzari leporatu dio ezkerrera egin izana
Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak adierazi duenez, "Euskadik arazo larria du ezker erradikalarekin". "Pradales jauna, EAJrekiko oso urruti gaude, eta hori ez da autogobernuarekiko dugun interpretazioagatik, baizik eta EAJk ezkerrera egin duen bideagatik, Bilduren eta PSEren presioei men eginez".