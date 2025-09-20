MEMORIA HISTORIKOA
EAJk Parisko Marceau etorbideko jauregitxoa berreskuratu duela ospatuko du gaur

Eusko Jaurlaritzako zenbait sailburu eta buruzagi jeltzale izango dira gaur Frantziako hiriburuan, nazien okupazioaren garaian, 1940an, lehen Eusko Jaurlaritzari konfiskatu zioten eraikina itzuli dietela ospatzeko.

EAJk irailaren 20an egingo du lehen ekitaldi ofiziala Parisen
EAJren egoitza Parisen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJk sinbolismo politiko eta historikoz beteriko ekitaldia egingo du larunbat honetan Parisen, Marceau etorbideko jauregitxoa aurkeztuko baitu.

Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu eta EAJren EBBko ordezkariak izango dira bertan, eta 1940an naziak Frantziako hiriburuan sartu ondoren konfiskatutako higiezin hori berreskuratzearen garrantzia azpimarratuko dute.

EAJko zuzendaritzak bisita instituzionala egingo du Marceau etorbideko 11.ean, Eusko Jaurlaritzak 1937tik aurrera erbestean izan zuen egoitzan. Jose Antonio Agirrek hara eraman zuen Jaurlaritza, Gerra Zibilean Bilbo nazionalen esku geratu ostean.

Diasporaren ekarpenei eta Marino de Gamboa ontzigilearen bitartekaritzari esker EAJk Gerra Zibila amaitu baino lehen eskuratutako eraikina laster bihurtu zen erresistentziaren eta zilegitasun instituzionalaren sinbolo. Hala ere, naziek 1940an Paris okupatu zutenean, egoitza utzi behar izan zuten Agirrek eta bere sailburuek.

1944an Paris askatu zutenean, Eusko Jaurlaritza bertara itzuli egin zen epe labur batez, baina naziek Francoren diktadurari eman zizkioten horren giltzak. 1951n, Frantziako agintariek ofizialki aitortu zioten eraikinaren titulartasuna frankismoari, eta Agirrek traiziotzat jo zuen erabaki hori, garai batean aliatutzat zuen herrialde batek egin zuelako.

Trantsizioan, EAJk eraikinaren jabetza aldarrikatu zuen behin eta berriz. 1996an, jeltzaleek Mariano Rajoy orduko Administrazio Publikoetako ministroarekin izandako negoziazioetan, eraikina itzultzea izan zen mahai gainean jarritako baldintzetako bat. Handik urte batzuetara, berriz, Memoria Demokratikoaren Legean onarritu zuten eskaera. 

Azkenean, abenduaren 24an, Estatuko Aldizkari Ofizialak jauregitxoa EAJri ofizialki itzultzeko ebazpena argitaratu zuen. Neurriak PPren kritikak eragin zituen, Miguel Tellado bozeramailearen ahotan.

Eiffel dorretik zortzi minutu eskasera dago eraikina, eta XIX. mende amaierako haussmaniar arkitekturaren adibide da. Lau solairu eta mila metro koadro inguru ditu. 1883an eraiki zuten, saltoki handien merkataritzan aitzindari izandako enpresari batentzat. Eraikina hainbat eskutatik igaro da ordutik.

Luzaroan Cervantes Institutuak izan zuen bertan egoitza, 2023ko abuztuan utzi zuen arte. Gaur egun, EAJren garaipen politiko gisa baino gehiago, erbestearen oroimena irudikatzen duen eraikin bat berreskuratu izana ospatu nahi dute bertan.

