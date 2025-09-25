JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA
Etxanobe: “Hay elementos que condicionan la viabilidad del Guggenheim Urdaibai a corto-medio plazo”

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
La diputada general Elixabete Etxanobe afirma que hay elementos que condicionan la viabilidad de Guggenheim Urdaibai.
Euskaraz irakurri: Elixabete Etxanobek esan du Guggenheim Urdaibairen bideragarritasuna epe laburrera edo ertainera baldintzatzen duten elementuak daudela
author image

EITB

Última actualización

La Diputada General de Bizkaia ha respondido en las Juntas Generales del territorio a los miembros de la oposición afirmando que el Gobierno ha actuado con transparencia en cuanto a este proyecto y que aunque se ha trabajado en su viabilidad también hay elementos que condicionan el plazo, entre los que ha mencionado los procesos judiciales, los trabajos de descontaminación y la tramitación urbanística.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia Elixabete Etxanobe EAJ-PNV Política

