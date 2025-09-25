BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK
Etxanobe: "Guggenheim Urdaibairen bideragarritasuna epe motz-ertainean baldintzatzen duten elementuak daude"

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak esan du Guggenheim Urdaibairen bideragarritasuna baldintzatzen duten elementuak daudela.
EITB

Bizkaiko Ahaldun Nagusiak lurraldeko Batzar Nagusietan erantzun die oposizioko kideei, esanez bere gobernuak gardentasunez jokatu duela proiektu honi dagokionean. Bideragarritasuna landu den arren, epea baldintzatzen duten elementuak ere badaudela jakinarazi du, besteak beste, prozesu judizialak, deskontaminazio-lanak eta hirigintza-izapideak.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Elixabete Etxanobe EAJ Politika

