Eneko Andueza: "Los anhelos de independencia de algunos están muertos"

Eneko Andueza, en la Fiesta de la Rosa celebrada en Durango PSE-EE
18:00 - 20:00
Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Eneko Andueza: "Hilda daude batzuen independentzia nahiak"
author image

EITB

Última actualización

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha hablado sobre el estatuto, en la Fiesta de las Rosa celebrada en Durango. El secretario de los socialistas vascos ha dejado claro que no apoyarán un "estatuto de identidades".

Andueza proclama que el PSE-EE está “listo para liderar Euskadi”
PSE EE Estatuto de Autonomía del País Vasco Eneko Andueza Política

