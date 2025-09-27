PSE-EE
Eneko Andueza: "Hilda daude batzuen independentzia nahiak"

Eneko Andueza, en la Fiesta de la Rosa celebrada en Durango PSE-EE
18:00 - 20:00
Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia. Bideotik ateratako irudia.
EITB

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak estatutuari buruz hitz egin du Durangon egin duten Arrosaren Jaian. Euskal sozialisten buruak argi utzi du ez dutela "identitateen estatutu bat" babestuko.

PSE-EE "Euskadi gidatzeko prest" dagoela aldarrikatu du Anduezak
