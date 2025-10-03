El GBB confirma que Jon Insausti relevará a Eneko Goia como alcalde de Donostia-San Sebastián

Jon Insausti será el próximo alcalde de Donostia-San Sebastián tras hacer el Gipuzkoa Buru Batzar (GBB) del PNV oficial el relevo. Insausti será también el próximo candidato del PNV en las elecciones municipales y forales previstas en 2027.

La presidenta del Gipuzko Buru Batzar, María Eugenia Arrizabalaga, ha hecho este anunció en una comparecencia ante la prensa este viernes en una céntrica plaza donostiarra, justo 24 horas después de que Goia anunciara su decisión de renunciar al cargo de alcalde el próximo 16 de octubre.

Eneko Goia anunció ayer que renunciará al cargo el 16 de octubre, tras el Pleno de Política General del consistorio. En su declaración, ha declarado que "es una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final" y añadió que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".

El actual alcalde no ha despejado las dudas sobre su futuro: "Quiero tomarme un pequeño respiro durante un par de meses, y después tomaré las decisiones que tenga que tomar", ha dicho en Radio Euskadi. Preguntado sobre un posible salto al Congreso de los Diputados, no ha cerrado la puerta a esa posibilidad pero ha dejado claro que no le corresponde a él decidirlo.

Insausti es licenciado en Dirección y Administración de Empresa por la Universidad del País Vasco (EHU) y ha cursado diversos másteres en áreas como la Innovación Social o las Industrias Culturales.