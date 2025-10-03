POLÍTICA LOCAL
El GBB confirma que Jon Insausti relevará a Eneko Goia como alcalde de Donostia-San Sebastián

El Gipuzkoa Buru Batzar del PNV ha confirmado el nombramiento de Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia, tras el anuncio de Eneko Goia de dejar el cargo el 16 de octubre.
GRAFCAV1064. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 28/07/2025.- El alcalde donostiarra, Eneko Goia (c, i), acompañado del responsable de cultura, Jon Insausti (c, d), durante la presentación este lunes de la programación de la Semana Grande de San Sebastián, que comienza el 9 de agosto. EFE/Juan Herrero.
Insausti, junto a Goia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: GBBk baieztatu du Jon Insaustik ordezkatuko duela Eneko Goia Donostiako alkate
author image

EITB

Última actualización

Jon Insausti será el próximo alcalde de Donostia-San Sebastián tras hacer el Gipuzkoa Buru Batzar (GBB) del PNV oficial el relevo. Insausti será también el próximo candidato del PNV en las elecciones municipales y forales previstas en 2027.

La presidenta del Gipuzko Buru Batzar, María Eugenia Arrizabalaga, ha hecho este anunció en una comparecencia ante la prensa este viernes en una céntrica plaza donostiarra, justo 24 horas después de que Goia anunciara su decisión de renunciar al cargo de alcalde el próximo 16 de octubre.

Eneko Goia anunció ayer que renunciará al cargo el 16 de octubre, tras el Pleno de Política General del consistorio. En su declaración, ha declarado que "es una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final" y añadió que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".

El actual alcalde no ha despejado las dudas sobre su futuro: "Quiero tomarme un pequeño respiro durante un par de meses, y después tomaré las decisiones que tenga que tomar", ha dicho en Radio Euskadi. Preguntado sobre un posible salto al Congreso de los Diputados, no ha cerrado la puerta a esa posibilidad pero ha dejado claro que no le corresponde a él decidirlo.

Insausti es licenciado en Dirección y Administración de Empresa por la Universidad del País Vasco (EHU) y ha cursado diversos másteres en áreas como la Innovación Social o las Industrias Culturales.

Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Política

(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid se ha llevado a cabo bajo el lema ‘¡Ven! Con nuestro derecho a decidir no se juega’. Matias Chiofalo / Europa Press 28 SEPTIEMBRE 2025;CONCENTRACIÓN;MADRID;DERECHO AL ABORTO;ABORTO LIBRE;ABORTO;SANIDAD PÚBLICA;FEMINISMO 28/9/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno de España propone una reforma de la Constitución para incluir el aborto como un derecho

Según han detallado las fuentes del Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de aborto tenga "base científica objetiva" y esté respaldada por "estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)". "Teorías sin base científica como el supuesto 'síndrome posaborto' no tendrían cabida en estas clasificaciones", avisan desde el Ejecutivo.
Eneko Goia Radio Euskadi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Goia no despeja las dudas sobre su futuro: "Quiero tomarme un pequeño respiro durante un par de meses, y después tomaré las decisiones que tenga que tomar"

El actual alcalde de Donostia / San Sebastián dejará el cargo el próximo 16 de octubre tras el pleno sobre el Estado de la Ciudad. Preguntado sobre un posible salto al Congreso de los Diputados, no ha cerrado la puerta a esa posibilidad pero ha dejado claro que no le corresponde a él decidirlo.
