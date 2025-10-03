TOKIKO POLITIKA
GBBk konfirmatu du Jon Insaustik ordezkatuko duela Eneko Goia

EAJren Gipuzkoa Buru Batzarrak Jon Insausti izendatu du Donostiako alkate, Eneko Goiak urriaren 16an kargua utziko duela iragarri ostean.
GRAFCAV1064. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 28/07/2025.- El alcalde donostiarra, Eneko Goia (c, i), acompañado del responsable de cultura, Jon Insausti (c, d), durante la presentación este lunes de la programación de la Semana Grande de San Sebastián, que comienza el 9 de agosto. EFE/Juan Herrero.
Insausti, Goiaren ondoan. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Jon Insaustik, egungo Kultura, Euskara eta Turismo zinegotziak, Eneko Goiaren lekua hartuko du Donostiako Udaleko Alkatetzan, eta EAJren hurrengo hautagaia izango da 2027an egingo diren udal eta foru hauteskundeetan.

Gipuzkoako Buru Batzarreko presidenteak, Maria Eugenia Arrizabalagak, Donostiako erdiguneko plaza batean egindako agerraldian eman du horren berri, Goiak urriaren 16an alkate karguari uko egiteko erabakia iragarri eta 24 ordura.

Eneko Goiak atzo iragarri zuen kargua utziko duela urriaren 16an, Politika Orokorreko Osoko Bilkuraren ostean. Adierazi duenez, "aspalditik hartutako erabakia da, hasiera eta amaiera duten zikloak egotea ona da", eta "gauzak ikusteko dudan moduarekin eta hiriarentzat onena dena ikustearekin zerikusia du".

Alkateak ez ditu bere etorkizunaren inguruko zalantzak argitu: "Bi hilabetez arnasa hartu nahi dut, eta ondoren hartuko ditut hartu beharreko erabakiak", esan du Radio Euskadin. Diputatuen Kongresura jauzi egiteko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berak erabakitzea.

Insausti Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU), eta hainbat master egin ditu Gizarte Berrikuntzaren edo Kultura Industrien arloetan.

