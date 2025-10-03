GBBk konfirmatu du Jon Insaustik ordezkatuko duela Eneko Goia
Jon Insaustik, egungo Kultura, Euskara eta Turismo zinegotziak, Eneko Goiaren lekua hartuko du Donostiako Udaleko Alkatetzan, eta EAJren hurrengo hautagaia izango da 2027an egingo diren udal eta foru hauteskundeetan.
Gipuzkoako Buru Batzarreko presidenteak, Maria Eugenia Arrizabalagak, Donostiako erdiguneko plaza batean egindako agerraldian eman du horren berri, Goiak urriaren 16an alkate karguari uko egiteko erabakia iragarri eta 24 ordura.
Eneko Goiak atzo iragarri zuen kargua utziko duela urriaren 16an, Politika Orokorreko Osoko Bilkuraren ostean. Adierazi duenez, "aspalditik hartutako erabakia da, hasiera eta amaiera duten zikloak egotea ona da", eta "gauzak ikusteko dudan moduarekin eta hiriarentzat onena dena ikustearekin zerikusia du".
Alkateak ez ditu bere etorkizunaren inguruko zalantzak argitu: "Bi hilabetez arnasa hartu nahi dut, eta ondoren hartuko ditut hartu beharreko erabakiak", esan du Radio Euskadin. Diputatuen Kongresura jauzi egiteko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berak erabakitzea.
Insausti Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU), eta hainbat master egin ditu Gizarte Berrikuntzaren edo Kultura Industrien arloetan.
"Ilusioa sortzen duen Donostia gaztetuaren alde" lan egiteko prest agertu da Jon Insausti
Donostiako alkate izango denak “esker ona” adierazi du harekiko jarritako konfiantzagatik, eta uneotan “emozioa, ilusioa eta ardura” nagusi dituela nabarmendu du. “Erabakiak hartzeko eta erronkei aurre egiteko prest nago", nabarmendu du jeltzaleak.
"Donostiar euskaldun petoa" gisa definitu du GBBk Insausti
Euge Arrizabalaga GBBko presidenteak adierazi du Jon Insaustik "hiriaren ezagutza sakona" duela, baita "gaitasuna eta gogoa" ere.
Eneko Goiak ez du argitu Donostiako Alkatetza utzita zer egingo duen: "Denboratxo bat hartu nahi dut, eta gero hartuko dut erabakia"
Donostiako alkateak urriaren 16an utziko du kargua, hiriaren egoerari buruzko osoko bilkuraren ostean. Diputatuen Kongresura joateko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berari erabakitzea.
Hainbat aburu, Donostiako Udaleko taldeen artean, Goiaren agurra dela eta
PSE-EEn lasai eta sorpresarik gabe hartu dute albistea. Adostutako proiektuak betetzen jarraituko dutela adierazi dute. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, berriz, aldaketa gorabehera, hiriak norabide berari jarraituko diola kritikatu dute. Alderdi Popularrak, aldiz, esker oneko hitzak izan ditu Eneko Goiarentzat.
Jon Insausti da Donostiako alkate izateko hautagai nagusia Eneko Goiaren tokia hartzeko
Goiak datorren urriaren 16an utziko du alkatetza, karguan 10 urte egin ondotik. Erreleboari buruz galdetuta, Goiak erantzun du alderdiari dagokiola erabakia hartzea, baina hautagai "bikainak" daudela nabarmendu du. Itxura guztien arabera, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izango da EAJren alkategaia 2027ko udal hauteskundeetan.