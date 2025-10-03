ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Eneko Goia no despeja las dudas sobre su futuro: "Quiero tomarme un pequeño respiro durante un par de meses, y después tomaré las decisiones que tenga que tomar"

El actual alcalde de Donostia / San Sebastián dejará el cargo el próximo 16 de octubre tras el pleno sobre el Estado de la Ciudad. Preguntado sobre un posible salto al Congreso de los Diputados, no ha cerrado la puerta a esa posibilidad pero ha dejado claro que no le corresponde a él decidirlo.
Eneko Goia Radio Euskadi
Eneko Goia, hoy, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Eneko Goiak ez ditu bere etorkizunari buruzko zalantzak argitu: "Denboratxo bat hartu nahi det eta gero hartuko dut erabakia"
El alcalde de Donostia / San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado este viernes que a partir del próximo 16 de octubre —momento en el que Goia dejará de ser alcalde de San Sebastián— se tomará "un par de meses" y que después tomará la decisión sobre su futuro. 

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, Goia ha destacado que "evidentemente" seguirá en política. "Otra cosa es si me dedicaré profesionalmente o no", ha añadido. 

Preguntado por la posibilidad de ser candidato del PNV al Congreso, Goia ha indicado que "son especulaciones" y que no le corresponde a él decidir si sería o no un buen candidato.

Respecto a su sucesor en la alcaldía de San Sebastián, el actual concejal de Cultura, Deporte y Turismo, Jon Insausti, ha señalado que es un "magnífico perfil": un "trabajador incansable", "una persona capacitada", "muy comprometida", y "donostiarra hasta la médula". 

El todavía alcalde donostiarra no cree que la edad de Insausti (36 años) sea un problema y ha recordado que Odón Elorza accedió a la alcaldía con 33 años. En este sentido, ha subrayado que lo importante son las capacidades de la persona. "Estoy cansado de edadismo". 

Asimismo, Goia ha dicho que no le corresponde determinar si será su sucesor puntual o de futuro, aunque ha asegurado que sería "un magnífico candidato" a la alcaldía de la capital donostiarra cuando se celebren las elecciones municipales en 2027. 

Eneko Goia: "Es una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final"
Eneko Goia deja la Alcaldía de Donostia
El GBB dará a conocer oficialmente este viernes quién tomará el relevo de Eneko Goia
