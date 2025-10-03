Eneko Goia no despeja las dudas sobre su futuro: "Quiero tomarme un pequeño respiro durante un par de meses, y después tomaré las decisiones que tenga que tomar"

El alcalde de Donostia / San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado este viernes que a partir del próximo 16 de octubre —momento en el que Goia dejará de ser alcalde de San Sebastián— se tomará "un par de meses" y que después tomará la decisión sobre su futuro.

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, Goia ha destacado que "evidentemente" seguirá en política. "Otra cosa es si me dedicaré profesionalmente o no", ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de ser candidato del PNV al Congreso, Goia ha indicado que "son especulaciones" y que no le corresponde a él decidir si sería o no un buen candidato.

Respecto a su sucesor en la alcaldía de San Sebastián, el actual concejal de Cultura, Deporte y Turismo, Jon Insausti, ha señalado que es un "magnífico perfil": un "trabajador incansable", "una persona capacitada", "muy comprometida", y "donostiarra hasta la médula".

El todavía alcalde donostiarra no cree que la edad de Insausti (36 años) sea un problema y ha recordado que Odón Elorza accedió a la alcaldía con 33 años. En este sentido, ha subrayado que lo importante son las capacidades de la persona. "Estoy cansado de edadismo".

Asimismo, Goia ha dicho que no le corresponde determinar si será su sucesor puntual o de futuro, aunque ha asegurado que sería "un magnífico candidato" a la alcaldía de la capital donostiarra cuando se celebren las elecciones municipales en 2027.