Eneko Goiak ez du argitu Donostiako Alkatetza utzita zer egingo duen: "Denboratxo bat hartu nahi dut, eta gero hartuko dut erabakia"
Donostiako alkateak urriaren 16an utziko du kargua, hiriaren egoerari buruzko osoko bilkuraren ostean. Diputatuen Kongresura joateko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berari erabakitzea.
Urriaren 16tik aurrera Donostiako alkate izateari utziko diola iragarri eta biharamunean, Eneko Goiak ez du argitu zer egingo duen etorkizunean. Lehenik eta behin, "denboratxo bat" —bi hilabete inguruko tartea aipatu du— hartu nahi du ezer erabaki aurretik.
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, politikan "beti" egongo dela nabarmendu du: "EAJko kide naiz 1991tik, eta horrek horrela izaten jarraituko du, zalantzarik gabe". Politika publikoan jarraituko ote duen galdetuta, baina, oraindik hartu ez duen erabakia dela onartu du. "Denboratxo bat hartu nahi dut, eta hartuko dut erabakia", gehitu du.
Diputatuen Kongresura joateko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berari erabakitzea.
Gaur egun Donostiako Udalean Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia den Jon Insaustik hartuko du Goiak utziko duen tokia. Langile nekaezin, konprometitu eta donostiar peto gisa definitu du.
Goiak ez du uste Insaustiren adina (36 urte) alkate izateko arazo izango denik, eta gogoratu du Odon Elorzak 33 urte zituela alkatetzara iritsi zenean. Ildo horretan, garrantzitsuena pertsonaren gaitasunak direla azaldu du, ez adina.
Bestalde, Goiak uste du Insausti alkategai "ezin hobea" izan daitekeela 2027ko udal hauteskundeetan, betiere erabakia berari ez dagokiola argi utzita.
"Ilusioa sortzen duen Donostia gaztetuaren alde" lan egiteko prest agertu da Jon Insausti
Donostiako alkate izango denak “esker ona” adierazi du harekiko jarritako konfiantzagatik, eta uneotan “emozioa, ilusioa eta ardura” nagusi dituela nabarmendu du. “Erabakiak hartzeko eta erronkei aurre egiteko prest nago", nabarmendu du jeltzaleak.
"Donostiar euskaldun petoa" gisa definitu du GBBk Insausti
Euge Arrizabalaga GBBko presidenteak adierazi du Jon Insaustik "hiriaren ezagutza sakona" duela, baita "gaitasuna eta gogoa" ere.
GBBk konfirmatu du Jon Insaustik ordezkatuko duela Eneko Goia
EAJren Gipuzkoa Buru Batzarrak Jon Insausti izendatu du Donostiako alkate, Eneko Goiak urriaren 16an kargua utziko duela iragarri ostean.
Hainbat aburu, Donostiako Udaleko taldeen artean, Goiaren agurra dela eta
PSE-EEn lasai eta sorpresarik gabe hartu dute albistea. Adostutako proiektuak betetzen jarraituko dutela adierazi dute. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, berriz, aldaketa gorabehera, hiriak norabide berari jarraituko diola kritikatu dute. Alderdi Popularrak, aldiz, esker oneko hitzak izan ditu Eneko Goiarentzat.
Jon Insausti da Donostiako alkate izateko hautagai nagusia Eneko Goiaren tokia hartzeko
Goiak datorren urriaren 16an utziko du alkatetza, karguan 10 urte egin ondotik. Erreleboari buruz galdetuta, Goiak erantzun du alderdiari dagokiola erabakia hartzea, baina hautagai "bikainak" daudela nabarmendu du. Itxura guztien arabera, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izango da EAJren alkategaia 2027ko udal hauteskundeetan.