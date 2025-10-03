ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Eneko Goiak ez du argitu Donostiako Alkatetza utzita zer egingo duen: "Denboratxo bat hartu nahi dut, eta gero hartuko dut erabakia"

Donostiako alkateak urriaren 16an utziko du kargua, hiriaren egoerari buruzko osoko bilkuraren ostean. Diputatuen Kongresura joateko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berari erabakitzea. 

Eneko Goia Radio Euskadi
Eneko Goia, gaur, Radio Euskadin.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urriaren 16tik aurrera Donostiako alkate izateari utziko diola iragarri eta biharamunean, Eneko Goiak ez du argitu zer egingo duen etorkizunean. Lehenik eta behin, "denboratxo bat" —bi hilabete inguruko tartea aipatu du— hartu nahi du ezer erabaki aurretik. 

Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, politikan "beti" egongo dela nabarmendu du: "EAJko kide naiz 1991tik, eta horrek horrela izaten jarraituko du, zalantzarik gabe". Politika publikoan jarraituko ote duen galdetuta, baina, oraindik hartu ez duen erabakia dela onartu du. "Denboratxo bat hartu nahi dut, eta hartuko dut erabakia", gehitu du. 

Diputatuen Kongresura joateko aukerari buruz galdetuta, ez dio aterik itxi aukera horri, baina argi utzi du ez dagokiola berari erabakitzea. 

Gaur egun Donostiako Udalean Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia den Jon Insaustik hartuko du Goiak utziko duen tokia. Langile nekaezin, konprometitu eta donostiar peto gisa definitu du.

Goiak ez du uste Insaustiren adina (36 urte) alkate izateko arazo izango denik, eta gogoratu du Odon Elorzak 33 urte zituela alkatetzara iritsi zenean. Ildo horretan, garrantzitsuena pertsonaren gaitasunak direla azaldu du, ez adina. 

Bestalde, Goiak uste du Insausti alkategai "ezin hobea" izan daitekeela 2027ko udal hauteskundeetan, betiere erabakia berari ez dagokiola argi utzita.

